Archivo - Eccema. Tratamiento del eccema de manos. - EIK SCOTT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eccema provoca piel seca, con picazón e inflamación, y es una de las afecciones cutáneas más comunes en niños. Los alergólogos saben desde hace tiempo que el eccema puede alterar el sueño, pero la mayoría de las investigaciones anteriores solo analizaron grupos pequeños de niños, a menudo de clínicas especializadas.

Un nuevo estudio liderado por expertos del Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) en Estados Unidos aporta evidencia de que la dermatitis atópica (también conocida como eccema) en niños está asociada con trastornos del sueño.

A menudo se piensa que el eccema es solo un problema de la piel, pero nuestros hallazgos sugieren que está asociado con el bienestar general del niño, en particular con su sueño", plantea Samantha Sundermeier, investigadora principal y miembro de la ACAAI.

Encontraron que los niños con eccema tenían más probabilidades de tener un trastorno del sueño diagnosticado, y la relación era similar tanto si también tenían una afección de salud mental como otras afecciones alérgicas. Esto resalta la importancia de preguntar sobre el sueño, no solo sobre los síntomas de la piel, al cuidar a niños con eccema.

Para obtener más información, los investigadores revisaron los historiales médicos de más de 26.000 niños, desde el nacimiento hasta los 21 años, que acudieron a una clínica de atención primaria entre enero de 2024 y enero de 2026. Buscaron diagnósticos de eccema, problemas de sueño, otras afecciones alérgicas (como asma o rinitis alérgica) y problemas de salud mental.

Entre los hallazgos encontraron que alrededor del 15% de los niños tenían eccema y alrededor del 10% tenía un problema de sueño diagnosticado. Así, los niños con eccema tenían más probabilidades de tener también problemas de sueño que los niños sin eccema. En concreto, alrededor del 12% de los niños con eccema tenían un problema de sueño, en comparación con aproximadamente el 10% de los niños sin eccema.

Siendo así, la relación entre el eccema y los problemas de sueño era similar independientemente de si un niño también tenía o no una afección de salud mental u otras afecciones alérgicas como asma o fiebre del heno.

POR QUÉ ES IMPORTANTE DETECTAR LOS PROBLEMAS DE DESCANSO

La falta de sueño en los niños puede afectar su estado de ánimo, aprendizaje, comportamiento y calidad de vida en general. Dado que el eccema es tan común, los médicos que detectan los problemas de sueño a tiempo pueden ayudar a los niños a sentirse y funcionar mejor.

Los investigadores sugieren que los profesionales de la salud que tratan el eccema pregunten a las familias sobre el sueño de sus hijos siempre que estén recibiendo tratamiento para esta afección. Detectar los problemas de sueño a tiempo podría conducir a mejores planes de tratamiento y mejores resultados para los niños.