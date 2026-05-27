Ni ébola ni hantavirus: un virus menos letal podría expandirse en Europa por el cambio climático

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MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio internacional advierte de que un virus tropical transmitido por mosquitos, menos letal pero capaz de causar importantes brotes, podría expandirse hacia zonas templadas de Europa a lo largo de este siglo si avanzan las condiciones favorecidas por el cambio climático.

LA MUTACIÓN DEL VECTOR: ¿POR QUÉ ESTE VIRUS YA NO TEME AL FRÍO?

América del Norte y Europa podrían convertirse en focos de contagio del virus chikungunya debido al cambio climática, según datos analizaros por la Universidad de Medicina Tradicional China de Zhejiang en Hangzhou, China.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha estimado que, en lo que va de 2026, se han registrado aproximadamente 33.000 casos sintomáticos de chikungunya en todo el mundo, incluyendo nueve fallecimientos, principalmente en Sudamérica.

Actualmente, el virus no es endémico en Europa ni en Norteamérica, donde los casos se limitan a viajeros que regresan de regiones tropicales o subtropicales. Pero es probable que esto cambie para el año 2100, argumenta este equipo de investigadores, en un nuevo estudio publicado en 'Frontiers in Cellular and Infection Microbiology'.

"Actualmente, 139 países o regiones (que representan el 21,3% de la superficie terrestre mundial) son zonas de riesgo para el virus chikungunya. Sin embargo, demostramos que, según los modelos de cambio climático, el virus se extenderá aún más hacia el norte, a regiones templadas, especialmente al noreste de Norteamérica, Europa central y Asia oriental", asegura el doctor Ye Xu, investigador de la Universidad de Medicina Tradicional China de Zhejiang en Hangzhou, y uno de los autores principales del estudio.

El chikungunya (que significa "contorsionarse" en la lengua kimakonde, nombre que hace referencia al característico dolor articular) está clasificado como una de las enfermedades tropicales desatendidas por la Organización Mundial de la Salud. Es causado por un virus transmitido por mosquitos del género Aedes. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor muscular y de espalda, dolor de cabeza, fatiga, náuseas y erupción cutánea.

Hasta hace poco, el chikungunya se transmitía principalmente por el mosquito de la fiebre amarilla Aedes aegypti, una especie que prolifera en los asentamientos humanos de las zonas tropicales.

Pero cuando los científicos estudiaron la epidemia de 2005-2006, que tuvo gran repercusión mediática en Reunión, Mauricio, las Comoras y partes de la India (que enfermó a aproximadamente 266.000 personas y causó al menos 254 muertes) detectaron una nueva mutación ('E1-A226V') en el ADN del virus que lo hacía más compatible con un vector alternativo, la polilla tigre asiática Aedes albopictus .

En este estudio, Xu y sus colaboradores modelaron los requisitos de nicho del virus chikungunya y de los dos mosquitos vectores a partir de decenas de miles de registros georreferenciados de su presencia en todo el mundo. Proyectaron cómo podrían cambiar sus áreas de distribución actuales entre ahora y el año 2100, basándose en 16 escenarios climáticos desarrollados por el IPCC.

Estos escenarios, denominados, por ejemplo, 'transición verde', 'rivalidad regional' y 'desarrollo basado en combustibles fósiles', describen cinco vías alternativas para el desarrollo socioeconómico mundial. Los autores también incluyeron 16 variables en sus modelos climáticos, como la velocidad del viento, la altitud, las precipitaciones y las temperaturas mínima y máxima.

HORIZONTE 2040: MONITORIZACIÓN SANITARIA FRENTE AL ALARMISMO

Los científicos se propusieron identificar las regiones emergentes de alto riesgo de chikungunya, para que los funcionarios de salud pública tuvieran tiempo suficiente para prepararse para futuros brotes.

"Nuestros resultados demostraron que el cambio climático afecta al chikungunya principalmente al modificar la distribución de sus mosquitos vectores. En nuestro estudio, el mosquito tigre asiático resultó especialmente importante, ya que explica más del 70% de la distribución prevista del virus", resume el doctor Yang Wu, del Centro de Tecnología Aduanera de Guangzhou, también autor principal del estudio.

"Dado que este mosquito tolera mejor las temperaturas frías que el mosquito de la fiebre amarilla, el calentamiento global podría permitirle establecerse en lugares que antes eran demasiado fríos. Cuando se establecen mosquitos aptos para la transmisión, aumenta la probabilidad de contagio local de chikungunya", explica el doctor Wu.

La propagación precisa de la enfermedad dependió del escenario climático elegido, pero el centro-norte de Europa, el noreste de Norteamérica y el este de Asia se perfilaron consistentemente como focos de contagio futuros. Por lo tanto, los autores recomiendan que estas regiones implementen sistemas de monitoreo de mosquitos y medidas de salud pública adecuadas para el año 2040.

"La población no debe entrar en pánico, pero los sistemas de salud deben prepararse con antelación", asegura Xu. Por ejemplo, explica, "los funcionarios de salud pública pueden actuar ahora rastreando los mosquitos Aedes, capacitando a los médicos para que reconozcan rápidamente el chikungunya, reforzando el control de mosquitos y estableciendo planes de respuesta rápida antes de que se produzcan brotes".

Estas medidas son especialmente importantes en las regiones templadas, donde la enfermedad no ha sido una preocupación habitual de salud pública.

Así, concluyen que limitar el calentamiento global e invertir en medidas básicas de preparación podría reducir la probabilidad de que una futura expansión se convierta en grandes brotes.