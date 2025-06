¿Duermes mal, engordas sin razón o estás de bajón? Tus hormonas tienen mucho que ver

MADRID, 30 Jun. (EDIZIONES) -

¿Por qué dos personas con la misma edad y estilo de vida pueden tener niveles hormonales tan distintos? Aunque dos personas puedan tener la misma edad y un estilo de vida similar, muchas veces presentan diferencias en sus niveles hormonales debido a factores individuales.

Para poder comprenderlo entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a Manuel Gahete, vocal de Investigación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), un biólogo y doctor en Ciencias por la Universidad de Córdoba, que desempeña su trabajo en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.

Cuenta que la genética juega un papel crucial en la regulación hormonal, determinando cómo las glándulas secretan hormonas y cómo nuestros cuerpos responden a ellas. "El estado de salud general también es importante; condiciones subyacentes como desequilibrios tiroideos, o la resistencia a la insulina pueden impactar significativamente en los niveles hormonales. Además, pequeñas diferencias en la dieta, niveles de estrés, de calidad del sueño, y la actividad física pueden contribuir a estas variaciones", agrega.

¿TENEMOS TODOS LOS SERES HUMANOS LAS MISMAS HORMONAS?

Mientras la endocrinóloga Nuria Vilarrasa, que también es vocal de investigación de la SEEN, comenta que todos los seres humanos tienen un conjunto básico de hormonas que regulan diversas funciones del cuerpo, como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, y el estado de ánimo.

"Las cantidades y tipos de hormonas pueden variar considerablemente entre individuos. Por ejemplo, los hombres suelen tener niveles más altos de testosterona, mientras que las mujeres tienen más estrógenos y progesterona. Estas diferencias son fundamentales para las características sexuales secundarias y para la función reproductiva", añade.

Además, subraya esta experta que estas variaciones no sólo dependen del sexo, sino también de la edad: "Durante la pubertad hay un aumento significativo de hormonas sexuales, y durante la menopausia, por ejemplo, los niveles de estrógenos en las mujeres disminuyen. Lo mismo ocurre con la hormona del crecimiento, cuya secreción se incrementa durante la pubertad, y disminuye con la edad. Incluso entre personas del mismo sexo y edad, las diferencias en los niveles hormonales pueden ser notables debido a factores genéticos, a salud general, y a estilo de vida".

LA CANTIDAD DE HORMONAS VARÍA

A su vez, Manuel Gahete sostiene que la producción de hormonas no es constante, y ésta varía a lo largo del día, pero también durante las diferentes etapas de la vida, y según el contexto en el que nos encontremos.

Por ejemplo, indica que el cortisol, conocido como la 'hormona del estrés', sigue un ritmo circadiano, y suele alcanzar su punto máximo por la mañana para ayudarnos a despertarnos y disminuye por la noche para facilitar el sueño.

"Durante la vida, las hormonas cambian drásticamente en momentos claves, como la pubertad, el embarazo, y la menopausia. Además, factores externos como el estrés, el ejercicio, la dieta, y el sueño pueden influir en nuestra producción hormonal. Por ejemplo, situaciones de estrés agudo pueden incrementar temporalmente los niveles de cortisol; mientras que la actividad física regular puede equilibrar los niveles de insulina", sostiene este investigador y miembro de la SEEN.

LOS RECEPTORES DE LAS HORMONAS TAMBIÉN CUENTAN

A su vez, el doctor Joaquín Puerma Ruíz, que es médico especialista en endocrinología y nutrición, más conocido en redes como @drpuerma, en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus con motivo de la publicación de 'Tus hormonas importan' (Zenith), coincide en que no todos tenemos la misma cantidad de hormonas y esto depende, tal y como recuerda, según sea nuestra salud, nuestra composición corporal, la nutrición que mantengamos, nuestro estado emocional, así como la genética, entre otros factores.

Aquí advierte de que no sólo depende de la cantidad de hormonas que tenga la persona, sino también en función de los receptores de las mismas: "Hay personas que pueden tener una cantidad de hormonas, pero si tienes más receptores de hormonas desarrollarán más esos efectos. Cuenta que si una mujer tiene gran cantidad de andrógenos, si no tiene receptores de vello no desarrollará barba, mientras que sí tiene receptores de estas hormonas en la zona sí la desarrollará.

LA EDAD SÍ IMPORTA

Otro factor super importante a tener en cuenta sobre la cantidad de hormonas, a su juicio, es la edad, de forma que éstas disminuyen con la edad, y el pico máximo se alcanza con los 18-20 años. "En mujeres es algo evidente con la menopausia, y en los hombres puede existir a partir de los 50 años, con la andropausia, que es menos evidente y donde empiezan a disminuir los niveles de testosterona", agrega.

Aquí la miembro de SEEN y también endocrinóloga Nuria Vilarrasa resalta que la secreción de hormonas comienza incluso antes del nacimiento, más concretamente durante el desarrollo fetal, donde las glándulas del cuerpo comienzan a formarse y a producir hormonas, que son "cruciales para el crecimiento y el desarrollo". Por ejemplo, dice que las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo cerebral del feto y empiezan a secretarse aproximadamente a las 22 semanas de la gestación.

"Las hormonas se secretan de glándulas específicas dispersas por todo el cuerpo, como la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales, y las gónadas (ovarios en mujeres y testículos en hombres). Cada una de estas glándulas tiene funciones específicas y responde a diferentes señales del cuerpo para liberar hormonas en el torrente sanguíneo, donde viajan para regular procesos vitales", concluye esta doctora.