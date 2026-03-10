Las drogas recreativas disparan el riesgo de ictus: así impactan la cocaína, el cannabis y las anfetaminas

Archivo - Mano de hombre sosteniendo un paquete de plástico on polvo de cocaína u otras drogas. - DEDMITYAY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las drogas recreativas como el cannabis, cocaína y anfetaminas aumentan significativamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluso entre usuarios más jóvenes, concluyen investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) después de analizar datos de más de 100 millones de personas.

UN ANÁLISIS CON DATOS DE MÁS DE 100 MILLONES DE PERSONAS

En los hallazgos, publicados en el 'International Journal of Stroke', el equipo descubrió que el consumo de cocaína y anfetaminas se asociaba con aproximadamente el doble de riesgo de ictus (la cocaína aumentaba el riesgo en un 96%, las anfetaminas en un 122%), mientras que el consumo de cannabis lo incrementaba en aproximadamente un 37%. El equipo no encontró una relación estadísticamente significativa entre el consumo de opioides y el riesgo de ictus

El accidente cerebrovascular es un importante problema de salud mundial: la tercera causa principal de muerte y discapacidad combinadas. Sin embargo, también es una afección que, en su mayor parte, se debe a factores de riesgo modificables, como la mala alimentación, la falta de ejercicio y otros factores relacionados con el estilo de vida.

En 2024, el 8,8% de los adultos de entre 16 y 59 años en Inglaterra y Gales (alrededor de 2,9 millones de personas) declararon haber consumido alguna droga recreativa, legal o ilegal, durante el último año. Datos recientes de EE. UU. indican que más de la mitad de los mayores de 12 años han consumido drogas como cocaína, cannabis y opiáceos al menos una vez.

Cada vez hay más pruebas de que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, pero a menudo estas pruebas son de diferente calidad y sólo observacionales, lo que significa que es imposible decir si el uso de estos medicamentos en sí mismo aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o si se trata puramente de una correlación.

Para investigar esto más a fondo, un equipo del Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Cambridge realizó primero un metaanálisis de estudios que abarcaron a más de 100 millones de personas. Un metaanálisis es un método para agrupar y analizar datos de cohortes de toda la evidencia publicada. Este enfoque permite a los investigadores reunir estudios que, por sí solos, podrían no aportar suficiente evidencia y, en ocasiones, discrepar entre sí, para obtener conclusiones más sólidas.

RIESGO AÚN MAYOR DE ICTUS EN MENORES DE 55 AÑOS

Cuando los investigadores restringieron su análisis a individuos menores de 55 años, encontraron que el consumo de anfetaminas casi triplicaba el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (un aumento del 174%); el consumo de cannabis aumentaba el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular pero en una cantidad menor (14%), mientras que el consumo de cocaína aumentaba el riesgo en un 97%.

Para analizar estos vínculos más a fondo, los investigadores utilizaron una técnica estadística conocida como aleatorización mendeliana, que examina variantes genéticas naturales relacionadas con factores de riesgo y accidentes cerebrovasculares y las utiliza para evaluar si hay evidencia que respalde una asociación causal con un factor de riesgo particular.

Este análisis mostró que los trastornos por consumo de cocaína se asociaron particularmente con hemorragia cerebral y accidente cerebrovascular cardioembólico (donde se forma un coágulo de sangre en el corazón y viaja al cerebro, bloqueando el flujo sanguíneo y dañando el tejido cerebral). Los trastornos por consumo de cannabis se asociaron con el accidente cerebrovascular en general, en particular con el accidente cerebrovascular de arterias grandes. Esta evidencia genética sugiere una relación causal, más que una simple correlación.

EL PAPEL DEL ALCOHOL COMO FACTOR AÑADIDO DE RIESGO

El consumo problemático de alcohol se asoció a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular cardioembólico y de accidente cerebrovascular de arteria grande, mientras que la adicción al alcohol aumentó el riesgo de accidente cerebrovascular en general.

Los investigadores no pudieron utilizar la aleatorización mendeliana para analizar las asociaciones con la anfetamina porque actualmente no hay grandes conjuntos de datos genéticos disponibles con información sobre su uso.

Los investigadores sugieren que entre las posibles razones por las que estos fármacos se relacionan con un mayor riesgo de ictus se incluyen picos repentinos de presión arterial, espasmos y constricción de los vasos sanguíneos, alteraciones del ritmo cardíaco, aumento de la coagulación sanguínea (especialmente el cannabis) e inflamación o vasculitis (especialmente las anfetaminas). Todas estas son vías bien conocidas que causan tanto ictus isquémicos, resultantes de coágulos sanguíneos, como ictus hemorrágicos.

La doctora Megan Ritson, del Grupo de Investigación sobre Accidentes Cerebrovasculares de la Universidad de Cambridge, comenta: "Este es el análisis más exhaustivo jamás realizado sobre el consumo de drogas recreativas y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, y proporciona evidencia contundente de que drogas como la cocaína, las anfetaminas y el cannabis son factores de riesgo causales de accidente cerebrovascular. Estos hallazgos nos brindan evidencia más sólida para guiar futuras investigaciones y estrategias de salud pública".

La investigación fue financiada por la British Heart Foundation, con apoyo adicional del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Centro de Investigación Biomédica de Cambridge.