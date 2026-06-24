Archivo - DPPE señala que la condición física de niños con distrofia muscular de Duchenne les hace vulnerables al acoso escolar - ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la organización Duchenne Parent Project España (DPPE), Silvia Ávila, ha asegurado que la condición física de los niños con esta distrofia muscular "les hace especialmente vulnerables al acoso escolar", por lo que anima a los centros de enseñanza que se unan a la campaña 'Di NO al Acoso Escolar en Duchenne y Becker'.

"Los niños afectados por esta enfermedad rara, degenerativa y sin cura suelen necesitar silla de ruedas durante la adolescencia y se enfrentan a complicaciones cardíacas y respiratorias", ha indicado al respecto, mientras que esta entidad, que ha informado de que la patología "afecta a 1.100 españoles", ha denunciado "la falta de apoyos educativos y las graves consecuencias del 'bullying'" en estos menores.

En este contexto, DPPE ha indicado que, "según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los niños con discapacidad sufren entre tres y cuatro veces más acoso escolar que el resto". Por su parte, "el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) asegura que al menos el 80 por ciento de alumnos con discapacidad ha sufrido 'bullying', cifra que incluso puede superar el 90 por ciento en los centros ordinarios", ha expuesto.

Como ejemplo de esta coyuntura, ha ofrecido el caso de Lucas, un niño de 12 años que estudia 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en un instituto público de la localidad valenciana de Gandía, "el único caso de Duchenne en la zona". "Un día, fuimos a recoger a Lucas al instituto y llegó a casa y explotó y empezó a decir que no quería ir a estudiar, que le habían faltado el respeto, que le habían hecho 'bullying'", ha señalado su madre, Silvana Rodríguez, quien ha afirmado que tuvieron que "llevarlo al hospital" y que "le patearon la silla, le llamaron discapacitado".

GUÍA INFORMATIVA PARA PROFESIONALES EDUCATIVOS

Por este y el resto de casos, DPPE cuenta con la guía informativa 'Di NO al acoso escolar en Duchenne y Becker', "dirigida a profesionales educativos que trabajan directamente con afectados". Los alumnos con estas enfermedades "pueden necesitar una serie de adaptaciones concretas o incluso mostrar una sintomatología típica", ha afirmado su directora de Relaciones Institucionales y Defensa del Paciente, Esther Sabando.

Estos niños "van presentando progresivamente deficiencias musculares, tienen caídas frecuentes, no pueden correr o saltar al mismo nivel que cualquier otro escolar de su misma edad y suelen utilizar silla de ruedas", ha proseguido, para agregar que "a esto se añade cualquier adaptación a nivel curricular que puedan necesitar".

Por estos motivos, los autores de este documento consideran "relevante" tomar la decisión de "capacitar al profesorado y a la familia, para actuar frente a este tipo de violencia". "A través de esta guía, se pretende empoderar al profesorado para una eficaz intervención en casos o situaciones de prevención del acoso escolar, siendo un referente para la construcción de un entorno educativo de inclusión donde la prevención y el afrontamiento de conflictos se conviertan en el objetivo del día a día", han finalizado.