Cómo una dosis más baja de inmunoterapia podría salvar más vidas con melanoma

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dosis más bajas de inmunoterapia aprobada para el melanoma maligno pueden ofrecer mejores resultados contra los tumores, a la vez que reducen los efectos secundarios, según un estudio realizado por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) que publican en la 'Revista del Instituto Nacional del Cáncer'.

"Los hallazgos son muy interesantes en Oncología, ya que demostramos que una dosis más baja de un fármaco de inmunoterapia, además de causar significativamente menos efectos secundarios, en realidad da mejores resultados contra los tumores y una mayor supervivencia", desarrolla el último autor Hildur Helgadottir, investigador del Departamento de Oncología-Patología del Instituto Karolinska, quien dirigió el estudio.

La dosis tradicional de nivolumab e ipilimumab es la aprobada y establecida. Debido a los numerosos efectos secundarios, Suecia ha comenzado a utilizar cada vez más un régimen de tratamiento con una dosis menor de ipilimumab, que es la parte más costosa de esta inmunoterapia y la que causa más efectos secundarios.

"En Suecia, tenemos mayor libertad para elegir las dosis para los pacientes mientras que, en muchos otros países, debido a las políticas de reembolso, están restringidos por las dosis aprobadas por las autoridades farmacéuticas", destaca Hildur Helgadottir.

El estudio incluyó a casi 400 pacientes con melanoma maligno avanzado e inoperable, el tipo más grave de cáncer de piel. El estudio muestra que el régimen con la dosis más baja de ipilimumab es más eficaz, con una mayor proporción de pacientes que responden al tratamiento (49%), en comparación con la dosis tradicional (37%).

La supervivencia libre de progresión (el tiempo que el paciente vive sin que la enfermedad empeore) fue de una mediana de nueve meses con la dosis más baja, en comparación con tres meses con la dosis tradicional. La supervivencia general también fue mayor: 42 meses en comparación con 14 meses. Se observaron efectos secundarios graves en el 31 por ciento de los pacientes del grupo de dosis baja, en comparación con el 51 por ciento en el grupo tradicional.

"Las nuevas inmunoterapias son muy valiosas y eficaces, pero al mismo tiempo pueden causar efectos secundarios graves que, en ocasiones, ponen en peligro la vida o se vuelven crónicos. Nuestros resultados sugieren que esta dosis más baja podría permitir que más pacientes continúen el tratamiento durante más tiempo, lo que probablemente contribuirá a mejores resultados y una mayor supervivencia", comenta Hildur Helgadottir.

Hubo algunas diferencias entre los dos grupos de tratamiento, pero incluso tras ajustar diversos factores como la edad y el estadio tumoral, se mantuvo el mejor resultado con la dosis más baja de ipilimumab. El estudio es observacional retrospectivo y, por lo tanto, no es posible establecer definitivamente una relación causal.