Dos tercios de los casos de leucemia mieloide aguda comienzan con una mutación antes de los 20 años

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MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han reconstruido cómo se desarrolla la leucemia mieloide aguda (LMA) durante las décadas previas al diagnóstico, demostrando que en dos tercios de los casos la primera mutación causante del cáncer se adquirió antes de los 20 años, más de 50 años antes del diagnóstico.

Este descubrimiento, publicado en 'Nature', podría ayudar a predecir si una persona desarrollará la enfermedad años, o incluso décadas, antes de que aparezcan los síntomas, lo que plantea la posibilidad de prevenir la enfermedad antes de que se desarrolle.

En colaboración con expertos de la University College de Londres (Reino Unidos) el equipo de investigación utilizó muestras de sangre recolectadas anualmente, algunas de hasta 15 años antes del diagnóstico, como un "registro fósil" del desarrollo de la enfermedad, rastreándola paso a paso. Mediante secuenciación de ADN ultrasensible y modelado matemático, estimaron cuándo surgió cada mutación y con qué rapidez se multiplicaron las células afectadas y compitieron con otras células sanguíneas en los años previos al diagnóstico de LMA.

La LMA es un cáncer de sangre agresivo que afecta a unas 2.700 personas en el Reino Unido cada año. Solo una de cada seis sobrevive cinco años después del diagnóstico. Muchas personas mayores sanas portan células sanguíneas con mutaciones que también se encuentran en la leucemia, una condición conocida como hematopoyesis clonal, pero solo una pequeña proporción desarrolla LMA. Lo que no ha estado claro es el motivo, ya que nunca se ha realizado un seguimiento del proceso año tras año hasta el diagnóstico.

Los investigadores utilizaron muestras del Ensayo Colaborativo Británico de Detección del Cáncer de Ovario (UKCTOCS), en el que alrededor de 50.000 mujeres donaron una muestra de sangre cada año durante un máximo de 11 años. El equipo estudió a 47 mujeres que posteriormente desarrollaron leucemia mieloide aguda (LMA), a una edad promedio de 72 años, junto con muestras similares de 46 mujeres que permanecieron libres de cáncer de sangre.

Esta primera mutación, adquirida antes de los 20 años en dos tercios de las mujeres que desarrollaron leucemia mieloide aguda (LMA), fue seguida por décadas de crecimiento lento: las células portadoras tardaron años en duplicarse. Cada mutación adicional aumentó su tasa de crecimiento entre dos y tres veces, y las células portadoras de cuatro mutaciones que impulsan el cáncer se duplicaron en cuestión de semanas.

El crecimiento de estos grupos de células, conocidos como clones, resultó ser sorprendentemente predecible. Una vez establecido un clon portador de una mutación cancerígena, se expandía a un ritmo constante, ralentizándose solo cuando se quedaba sin espacio o era superado por un clon de crecimiento más rápido. En la práctica, esto significa que la tasa de crecimiento de un clon, medida hoy a partir de unas pocas muestras de sangre, puede utilizarse para estimar el tamaño que podría alcanzar ese clon años e incluso décadas después.

En al menos un tercio de los casos de LMA, un clon había llegado a predominar en la sangre años antes del diagnóstico, un fenómeno conocido como "barrido somático". No se observaron barridos similares en las mujeres que permanecieron libres de cáncer de sangre. El equipo confirmó la relación con el riesgo de LMA utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, y descubrió que las personas con estos barridos tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar la enfermedad. Los hallazgos resaltan la importancia de reconocer esta posible señal de alerta, que el análisis genético estándar a menudo pasa por alto al confundir estas mutaciones con variantes hereditarias.

El profesor Jamie Blundell, del Instituto de Cáncer Temprano de la Universidad de Cambridge, quien dirigió el estudio, apunta: "Las muestras de sangre seriadas son un registro fósil de la evolución de la sangre. Nos permiten retroceder en el tiempo y reconstruir cuándo surgió cada mutación y con qué rapidez se desarrolló. Lo que más nos sorprendió fue la previsibilidad del crecimiento de estos clones. Una vez que un clon se establece, su tasa de crecimiento actual nos indica dónde estará dentro de unos años, incluso décadas".

"Dado que el crecimiento es exponencial, incluso una ligera ralentización de un clon de alto riesgo durante la década o más previa al diagnóstico podría reducir sustancialmente la probabilidad de que se convierta en leucemia. Esto abre la puerta a estrategias que podemos aprovechar para evitar que estos clones lleguen a ser leucémicos", añade.

La doctora Caroline Watson, también del Instituto de Cáncer Temprano y primera autora del estudio, agrega: "Como hematóloga, he visto cómo la leucemia mieloide aguda (LMA) puede cambiar la vida de una persona de forma repentina. Este estudio demuestra que los cambios que conducen a la LMA pueden desarrollarse a lo largo de décadas, y que las células afectadas crecen de maneras sorprendentemente predecibles".

La doctora Watson es también consultora honoraria de hematología y atiende pacientes en la Clínica de Hematopoyesis Clonal de Cambridge, en el Hospital Addenbrooke (Reino Unido), la primera clínica en Europa dedicada a la prevención de la leucemia.

"En nuestra clínica, ya evaluamos y monitorizamos a personas portadoras de mutaciones en las células sanguíneas que aumentan su riesgo de padecer leucemia. Los hallazgos de hoy nos dan una esperanza real de mejorar la identificación de las personas con mayor riesgo y señalan un periodo en el que la prevención podría ser posible algún día", concluye.

Las mujeres fueron diagnosticadas con LMA entre los 53 y los 83 años, y el estudio no incluyó muestras tomadas al momento del diagnóstico. En aproximadamente uno de cada cinco casos, las poblaciones en expansión de células mutadas no fueron detectables hasta uno o dos años antes del diagnóstico de LMA, lo que sugiere que algunos casos podrían presentar un período de alerta más corto.

Los hallazgos apuntan a oportunidades para la detección y prevención tempranas. El modelo del equipo sugiere que incluso una pequeña reducción en la tasa de crecimiento de un clon, acumulada durante los diez o más años que transcurren entre la segunda mutación y el diagnóstico, podría reducir sustancialmente el riesgo de progresión a leucemia.

Esto plantea la posibilidad de tratamientos preventivos que ralenticen el crecimiento de estas células antes de que se desarrolle la leucemia. El siguiente paso del equipo es comprobar si esto se puede lograr de forma segura y eficaz en personas identificadas como de alto riesgo.