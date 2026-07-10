Dos informes destacan el papel de los colutorios con eficacia clínica en la prevención de la enfermedad periodontal

Archivo - Imagen de recurso de una persona antes de utilizar colutorio. - ISTOCK/CHANAKON LAOROB - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos informes elaborados por expertos internacionales en salud bucodental han destacado el papel de los colutorios con eficacia clínica demostrada en la prevención de las enfermedades periodontales, que afectan a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.

En el marco del 'International Symposium on Dental Hygiene' (ISDH), celebrado en Milán (Italia), diversos especialistas han compartido, en una sesión organizada por Kenvue, dos informes desarrollados de forma independiente, uno en Europa y otro en Norteamérica.

Ambos documentos alcanzan conclusiones similares sobre la evolución que deben seguir las estrategias de prevención y sobre el papel que desempeñan los colutorios con eficacia clínica demostrada como complemento de la higiene mecánica.

Los dos documentos son el 'Libro Blanco de la American Dental Hygienists Association (ADHA)' sobre la redefinición del manejo y la prevención de las enfermedades periodontales, y el informe 'Principles for Oral Health', impulsado por la Fundación SEPA.

Ambos informes se desarrollaron de manera independiente, por organizaciones diferentes y en distintas partes del mundo; sin embargo, los dos se apoyan en la misma base de evidencia científica y llegan a conclusiones ampliamente coincidentes. Los dos documentos descansan sobre un fundamento científico común, que incluye las 'Guías de práctica clínica de nivel S3 de la Federación Europea de Periodoncia (EFP)', además de las recomendaciones de la American Dental Association y de la American Academy of Periodontology.

La conclusión es consistente en todos los casos. Aunque el control mecánico de la placa sigue constituyendo la base de la prevención, el uso de un colutorio puede considerarse una medida para controlar la inflamación gingival dentro de un abordaje terapéutico personalizado en determinados pacientes, siendo las formulaciones con aceites esenciales las que cuentan con uno de los mayores niveles de respaldo científico disponible.

Los documentos sitúan al colutorio como un complemento del cepillado dental, nunca como un sustituto, y recomiendan su utilización en función del riesgo individual de cada paciente.

"La evidencia científica es suficientemente sólida y consistente como para que guías clínicas e informes elaborados en diferentes regiones del mundo contemplen el uso de un colutorio con eficacia clínica demostrada en determinados pacientes. Aunque el cepillado y la limpieza interdental siguen siendo fundamentales, el número de personas con enfermedades periodontales continúa creciendo y la evidencia respalda el empleo de un colutorio como tratamiento complementario para ayudar a mantener la salud gingival en pacientes específicos", ha manifestado la vicepresidenta de SEPA, Ana Molina.

EL PAPEL DEL COLUTORIO

El informe 'Principles for Oral Health' concluye que el uso de antisépticos específicos, como complemento del control mecánico del biofilm, está recomendado en determinados grupos de pacientes en los que factores locales o sistémicos hacen que el control mecánico del biofilm resulte insuficiente para alcanzar y mantener la salud periodontal.

Desde Estados Unidos, el Libro Blanco de la American Dental Hygienists' Association (ADHA) señala que un colutorio con una combinación fija de cuatro aceites esenciales, utilizado junto con el cepillado y la limpieza interdental mediante hilo dental, reduce de forma significativa la placa de toda la cavidad oral, la gingivitis y el sangrado gingival en comparación con el cepillado por sí solo. Asimismo, considera el colutorio antiséptico como un complemento sencillo, asequible y ampliamente accesible para la higiene bucodental diaria en el domicilio.

Los expertos recuerdan que cepillado dos veces al día con un dentífrico fluorado y la limpieza diaria de los espacios interdentales continúan siendo la base del cuidado bucodental. Como complemento, y nunca como sustituto de la higiene mecánica, se recomienda el uso diario de un colutorio antiséptico en aquellos pacientes para quienes el control mecánico por sí solo probablemente no sea suficiente.

Entre ellos se incluyen pacientes con inflamación gingival persistente, personas con factores retentivos de biofilm (como apiñamientos dentarios, restauraciones, implantes o aparatos de ortodoncia), así como pacientes cuyas circunstancias generales, una menor destreza manual, la fragilidad o enfermedades como la diabetes dificultan el control eficaz de la placa bacteriana y de la inflamación gingival.

Por último, los especialistas insisten en que la recomendación debe individualizarse para cada paciente, explicarse con un lenguaje claro y revisarse en cada visita, teniendo en cuenta aspectos como el sabor o la intensidad del colutorio para favorecer la adherencia al tratamiento.