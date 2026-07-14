Dos estudios revelan el vínculo del cerebro con la caquexia, la obesidad y la infertilidad

Eva González Suárez, doctora en Biología Molecular e investigadora principal del laboratorio de Transformación y Metástasis del CNIO. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos investigaciones impulsadas por las convocatorias de Investigación en Salud de la Fundación La Caixa han puesto de relieve el vínculo del cerebro con afecciones como la caquexia, la obesidad y la infertilidad.

Las investigaciones del catedrático en el CiMUS de Santiago de Compostela Miguel López han revelado nexos entre el cerebro y la obesidad y la caquexia cancerosa, vinculadas al metabolismo, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este martes.

Su equipo estudia el vínculo de la caquexia --pérdida severa de peso en cáncer avanzado-- con el hipotálamo, con la hipótesis de que, si bien el principal desencadenante es el tumor, lo que hace colapsar al metabolismo es su afectación a dicha parte del cerebro.

HIPOTÁLAMO Y CAQUEXIA

La hipótesis, sustentada en datos experimentales, hace que ya se esté desarrollando un tratamiento para tratar el hipotálamo y corregir la caquexia, un proceso acelerado gracias al trabajo hecho en 2019 con la misma relación, pero con la obesidad.

Dicho estudio permitió desarrollar una estrategia farmacológica contra la obesidad basada en nanotecnología y el uso de exosomas, que funcionan como "sobres con instrucciones" moleculares que pueden atravesar barreras biológicas.

La solución desarrollada por el equipo de López contribuye a reducir la ingesta alimentaria del paciente y puede estimular el gasto energético, así como actuar de forma "más específica", por lo que podría usarse contra la caquexia o contra el ictus isquémico.

NUEVA PATENTE

Este "disruptivo" abordaje ha demostrado su eficacia en modelos preclínicos, y la patente, recientemente aprobada en Estados Unidos, ha dado lugar a la creación de la empresa Gazella Biotech.

Los investigadores prevén iniciar los primeros ensayos clínicos en humanos en un plazo de 2 o 3 años y abrir también el camino a Lyrea Biotech, una segunda empresa nacida de este proyecto y orientada a aplicar la tecnología al ictus isquémico.

FERTILIDAD

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid Eva González y su equipo ha identificado una "pieza clave" para la fertilidad en las células inmunitarias del cerebro.

Al analizar modelos animales en los que la proteína Rank no era funcional durante la pubertad, vieron que el crecimiento mamario se detenía "drásticamente" por una caída de las hormonas sexuales, y comenzaron a investigar este eje.

Cuando se adentraron en el hipotálamo para ver qué células expresaban dicha proteína, hallaron que los niveles más altos estaban en la microglía, unas células inmunitarias que residen en el cerebro.

Este hito abre la puerta a "futuras aplicaciones clínicas", especialmente en diagnóstico, porque hay muchos problemas asociados sin una causa clara, y también plantea nuevas vías de investigación en dolencias relacionadas con la microglía como cáncer cerebral, alzheimer o Parkinson.