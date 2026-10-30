Dos estudios identifican las pruebas que pueden detectar la enfermedad hepática avanzada sin necesidad de biopsia

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MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos importantes estudios internacionales han aportado la evidencia más sólida hasta la fecha sobre cómo las pruebas no invasivas pueden diagnosticar y medir con precisión la gravedad de la enfermedad hepática esteatósica asociada a la disfunción metabólica (MASLD) y su forma más grave, la esteatohepatitis asociada a la disfunción metabólica (MASH), reduciendo la dependencia de la biopsia hepática, según desvelan expertos de la Universidad de Newcastle (Reino Unido).

Publicados en 'The Lancet' y 'Nature Medicine', los estudios forman parte del programa LITMUS, el mayor esfuerzo internacional para evaluar herramientas de diagnóstico para enfermedades hepáticas.

Por una parte, el estudio principal LITMUS, publicado en The Lancet, evaluó análisis de sangre y mediciones de rigidez hepática basadas en ultrasonido en más de 1.500 pacientes, lo que lo convierte en el mayor estudio internacional de este tipo. El estudio complementario LITMUS Imaging Study, publicado en 'Nature Medicine', examinó técnicas avanzadas de resonancia magnética y elastografía en más de 350 pacientes.

Quentin Anstee, profesor de Medicina Personalizada en la Universidad de Newcastle y consultor honorario de hepatología en el Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust, es coautor principal de ambos estudios y coordinador del consorcio LITMUS.

En conjunto, estos dos estudios brindan la imagen más completa hasta la fecha sobre qué pruebas de diagnóstico funcionan para las enfermedades hepáticas y cómo combinarlas en un protocolo que los sistemas de salud puedan implementar fácilmente. Para la fibrosis hepática avanzada y la cirrosis, ahora contamos con herramientas lo suficientemente buenas como para utilizarlas con total confianza. Detectar la inflamación hepática activa sigue siendo más difícil, pero están apareciendo pruebas no invasivas prometedoras.

La MASLD afecta hasta a uno de cada tres adultos en todo el mundo y a siete de cada diez personas que viven con obesidad o diabetes tipo 2. A medida que los primeros tratamientos farmacológicos autorizados para el síndrome de hiperemesis poliquística (SHP) entran en la práctica clínica, existe una creciente demanda de métodos precisos y no invasivos para diagnosticar y monitorizar la enfermedad.

MENOS BIOPSIAS, PERO NO EN TODOS LOS CASOS

En conjunto, los estudios evaluaron docenas de biomarcadores basados en sangre, imágenes y elastografía, que abarcan tanto las pruebas de diagnóstico más avanzadas como las rutinarias que ya utilizan los médicos, comparando su precisión con la de la biopsia hepática, analizada por patólogos expertos.

Los resultados proporcionan evidencia sólida, prospectiva e independiente a partir de grandes cohortes de pacientes multinacionales, ofreciendo lo que los investigadores consideran los parámetros de referencia más realistas hasta la fecha para las pruebas no invasivas de enfermedades hepáticas.

Los principales hallazgos se resumen en que para la fibrosis hepática avanzada (cicatrización) y la cirrosis, el panel proteómico SOMAScan, la elastografía por resonancia magnética (ERM) y las herramientas de elastografía basadas en FibroScan, incluida la puntuación Agile 3+, proporcionaron los niveles más altos de precisión diagnóstica.

Asimismo, las pruebas sanguíneas ELF y ADAPT también superaron los umbrales de rendimiento predefinidos para la detección de la cirrosis. Para identificar a los pacientes con "MASH de riesgo" (el grupo objetivo de la mayoría de los ensayos clínicos), solo el panel SOMAScan cumplió con el umbral de precisión predefinido.

Una prueba de sangre gamma-GT sencilla y económica superó al puntaje FIB-4, ampliamente utilizado, como herramienta de evaluación de primera línea, y podría complementarse con pruebas FibroScan o ELF para confirmar la gravedad de la enfermedad en la atención de rutina.

De esta forma, los resultados respaldan una vía de diagnóstico simplificada que, tras una mayor validación, podría adoptarse en todos los sistemas sanitarios: utilizar la gamma-GT como prueba de cribado inicial, seguida de ELF o FibroScan para los pacientes que requieran una evaluación adicional, reservando las técnicas de imagen avanzadas para la atención especializada.

Este enfoque podría ayudar a que más pacientes reciban un diagnóstico preciso sin necesidad de someterse a una biopsia hepática invasiva, al tiempo que garantiza que los recursos especializados se destinen a donde más se necesitan.

Los hallazgos también tienen importantes implicaciones para los ensayos clínicos de MASH. Dado que los organismos reguladores exigen la confirmación de la presencia de MASH de alto riesgo para la inclusión en estudios de fase avanzada, es probable que la biopsia hepática siga siendo necesaria por el momento. Sin embargo, el excelente rendimiento de SOMAScan pone de manifiesto su potencial para su futura adopción.

El estudio de imágenes LITMUS también demostró que las técnicas de elastografía tuvieron un buen rendimiento en la detección de fibrosis avanzada y cirrosis, y que la elastografía por resonancia magnética (ERM) superó a las mediciones de rigidez hepática basadas en FibroScan.