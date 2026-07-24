Dos de cada 100 los adultos padecen trastorno límite de la personalidad: más común en personas desempleadas

Un estudio de la UGR cifra en dos de cada 100 los adultos que padecen trastorno límite de la personalidad - UGR

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de Investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada (UGR) ha llevado a cabo un estudio por el que ha constatado que el trastorno límite de la personalidad "afecta ya a dos de cada 100 adultos y es más común en personas desempleadas o con escasos recursos".

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Journal of Affective Disorders' y que ha sido llevado a cabo también por profesionales del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de la capital nazarí, el Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA) y del Instituto de Neurociencias del citado centro académico, ha analizado, por tanto, la frecuencia y los factores asociados a este trastorno.

Así, esta investigación, que forma parte de la tesis doctoral de Ignacio Ramos Suárez, aborda este problema de Salud Mental, que se caracteriza por una gran inestabilidad emocional, dificultades para mantener relaciones personales estables, impulsividad, miedo al abandono, cambios intensos en la forma de verse a uno mismo y, en algunos casos, conductas autolesivas o intentos de suicidio.

"Aunque suele detectarse en consultas, hasta ahora existía debate sobre cuántas personas pueden tener este trastorno en la población general, incluidas aquellas que no siempre llegan a recibir atención especializada", han indicado los autores de la misma, que han añadido que se han analizado datos procedentes de estudios internacionales, con un total de 123.680 participantes adultos.

Con ello, se ha corroborado que la prevalencia global estimada del trastorno límite de la personalidad es del 2,41 por ciento. Además, quienes tienen la enfermedad presentan con mayor frecuencia situaciones de vulnerabilidad social y económica, factores que no deben entenderse necesariamente como causas del trastorno, sino como parte de un proceso complejo en el que las dificultades emocionales, las relaciones interpersonales, el funcionamiento laboral y las condiciones sociales pueden influirse mutuamente.

FACTORES ASOCIADOS

Así, entre los factores asociados se encuentran el menor nivel educativo, el desempleo, los menores ingresos y una situación socioeconómica desfavorecida, elementos que son capaces de actuar en dos direcciones. "Por un lado, aumentando el estrés vital y la exposición a situaciones adversas; por otro, los propios síntomas del trastorno, como la inestabilidad emocional, la impulsividad o las dificultades interpersonales, interfieren con la continuidad educativa, laboral y social", han expresado.

"La adolescencia tardía y la adultez joven son periodos clave para la detección precoz y la intervención temprana", ha averiguado Ramos Suárez, quien ha añadido que "las dificultades para regular emociones intensas y mantener relaciones estables llegan a favorecer rupturas, aislamiento o pérdida de apoyo social y, a su vez, empeoran el malestar psicológico".

Junto a ello, ha destacado que "el trastorno se manifiesta de forma distinta en hombres y mujeres". "La evidencia sugiere que, mientras las mujeres tienden a dirigir el malestar hacia sí mismas mediante conductas autolesivas o intentos de suicidio, los hombres presentan con mayor frecuencia conductas impulsivas, agresivas o relacionadas con problemas legales, lo que podría favorecer su infradiagnóstico en los servicios de Salud mental y explicar su elevada presencia en entornos penitenciarios".

Por último, y tras exponer que existe una elevada asociación entre el trastorno límite de la personalidad y otros problemas de Salud Mental, este especialsita ha señalado que "muchas personas llegan al sistema sanitario por depresión, crisis de ansiedad, consumo de sustancias o conducta suicida, sin que inicialmente se detecte el trastorno de base".