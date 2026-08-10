Dormir bien: la clave del éxito escolar en adolescentes

Archivo - Un estudio corrobora que dormir bien puede ayudar a los adolescentes a tener un buen rendimiento escolar - SOMNISA - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de revisión realizado por investigadores del UC Davis Health de la Universidad de California (Estados Unidos) ha corroborado que "dormir bien puede ayudar a los adolescentes a tener un buen rendimiento escolar" y a "mantener amistades saludables".

"Esperábamos que el sueño fuera importante, pero no que destacara tan claramente por encima de otros factores del estilo de vida, en particular el tiempo frente a las pantallas", ha indicado el primer autor de este trabajo y neurocientífico computacional del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento del citado centro, el doctor Jason Smucny.

A partir de datos del 'Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente' (ABCD, por sus siglas en inglés), los científicos han analizado qué elementos influyen más en los adolescentes de cara a obtener éxito en su desempeño académico y a la hora de hacer buenos amigos. Publicada en la revista especializada 'Psychological Medicine', esta investigación sugiere que el buen descanso es también más importante para ello que el ejercicio o la dieta.

"Este hallazgo nos sorprendió", ha continuado Smucny, quien ha subrayado que esta conclusión fue especialmente destacada en los jóvenes que experimentan ansiedad, depresión u otros problemas de Salud Mental. Para llegar a la misma, los expertos han estudiado información de niños de 10 a 13 años, con la que han constatado que "el sueño fue el factor más importante asociado con mejores calificaciones y menos problemas sociales", quedando el tiempo frente a las pantallas en segundo lugar.

RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL

A juicio de la autora principal de este estudio y profesora de Psiquiatría y directora ejecutiva de los 'Programas de Psicosis Temprana' de la UC Davis Health, Tara Niendam, "es comprensible que padres, educadores y profesionales de la salud se centren en síntomas como la ansiedad y la depresión", pero "lo que suele importar más a los jóvenes y sus familias es cómo esos síntomas afectan a su vida cotidiana".

"Este estudio sugiere que el sueño podría ser una vía que vincule la Salud Mental con esos resultados en la vida real", ha añadido a la conclusión principal, y es que el sueño fue el factor de estilo de vida más importante que vinculó los síntomas de Salud Mental con las calificaciones más bajas, representando el 18,5 por ciento de la asociación con la depresión, el 36,3 por ciento con la ansiedad y el 8,3 por ciento con los trastornos de tipo psicótico.

"Lo alentador es que el sueño es algo que los padres y las familias pueden abordar", ha destacado Niendam, quien ha agregado que "si bien no resolverán todos los problemas de Salud Mental, las rutinas de sueño saludables son una forma práctica de apoyar el bienestar emocional y el funcionamiento diario de un niño".