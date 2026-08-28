¿Dormimos menos desde que existe la luz eléctrica? Un estudio compara el sueño de cazadores-recolectores y el actual

Archivo - Imagen de recurso de un reloj. - YANYONG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio publicado en 'Brain Medicine' ha revelado que las personas que todavía viven sin luz eléctrica en tres sociedades de cazadores-recolectores de dos continentes duermen entre 6,4 y 7,1 horas por noche, una cifra similar o incluso inferior a la media de los países industrializados.

En una revisión narrativa sometida a evaluación por pares, los ocho autores, que trabajaron en India, Canadá, Arabia Saudí, Baréin, el Reino Unido y Estados Unidos, hicieron algo que los estudios individuales no pueden hacer por sí solos: reunieron una bibliografía que lleva dos décadas enfrentada y se preguntaron qué dice en conjunto.

A mediados del siglo XIX, señala el artículo, se impuso una ordenada fórmula aritmética de la época: ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de sueño. Dominaba la sociedad. Además, según la síntesis, nunca se estudió de forma sistemática.

El comportamiento real de quienes dormían no quedó registrado, mientras que esa norma se consolidó como sentido común. Uno de los primeros intentos de medición, una encuesta de 1913 realizada en la Universidad de Stanford -que a veces se cita como prueba de que la gente solía dormir nueve horas-, resulta, tras un análisis más detallado, que se realizó entre niños de entre ocho y diecisiete años, en lugar de entre adultos.

"La literatura científica no deja de preguntarse si dormimos menos que nuestros antepasados, y creemos que esa es la pregunta equivocada. Si comparamos los datos de campo con los registros de archivo y con los datos genómicos, lo que distingue el sueño industrial del preindustrial es cuándo se produce y con qué regularidad se repite. No cuántas horas dura", ha indicado Seithikurippu R. Pandi-Perumal, primer autor de la revisión, del Centro de Investigación Central del hospital y centro de investigación Dr. D.Y. Patil Medical College de Pune y del Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chandigarh en Mohali (India).

LA INDUSTRIALIZACIÓN MODIFICÓ MÁS EL HORARIO QUE LA DURACIÓN

Las tres poblaciones en el centro de la comparación son los hadza de Tanzania, los san de Namibia y los tsimane de Bolivia. Su sueño sigue de cerca el ciclo local de luz y oscuridad. Además, se mantiene consolidado. La revisión no encuentra pruebas consistentes de patrones segmentados o bifásicos en estos grupos, lo cual pone en aprietos a una historia que se ha convertido en la leyenda popular del sueño ancestral.

Lo que sí cambió con la industrialización, según sostiene la síntesis, se reduce a cuatro aspectos: el sueño se retrasó, la regularidad diaria se perdió, la sincronización con la luz natural se debilitó y los trastornos del sueño diagnosticables se hicieron más comunes. El número total de horas, el único indicador que domina tanto el debate público como los formularios de admisión clínica, fue el que menos varió.

Aquí, la reseña se centra en el archivo. En 'At Day's Close: Night in Times Past', el historiador Roger Ekirch se basó en documentos judiciales, cartas y fuentes literarias para sostener que los europeos preindustriales dormían en dos bloques separados por una o dos horas de vigilia, un intervalo que dedicaban a la oración, la contemplación, las relaciones sexuales o las tareas domésticas. Esta afirmación tuvo una gran repercusión más allá del ámbito académico.

Los autores de la reseña no la descartan, sino que la matizan. Un análisis reciente de las mismas fuentes primarias sostiene que la expresión 'primer sueño' tenía varios significados en los escritos de la Edad Moderna y no denotaba necesariamente una estructura fija de dos partes; podía referirse al primer periodo ininterrumpido, al más profundo o al sueño que se producía durante la primera mitad de un turno de noche.

Un estudio de doctorado sobre la organización doméstica romana encontró escaso respaldo literario o arqueológico para un sueño segmentado estandarizado en esa cultura. Y el respaldo experimental más citado, un estudio fotoperiódico en el que los voluntarios pasaron catorce horas en oscuridad forzada en habitaciones sin ventanas y con actividad prohibida, describe condiciones que la revisión caracteriza como muy diferentes a una velada preindustrial iluminada por una vela y un fuego.

La conclusión presenta dos vertientes. El sueño preindustrial no estaba segmentado de forma uniforme. El sueño consolidado contemporáneo no es una imposición moderna sobre una norma ancestral. Cada patrón, según los autores, refleja la ecología local de la luz, el clima, el trabajo y la vida social en la que se produce.

EL GEN QUE CONTRADICE LA DIRECTRIZ

Si la historia cuestiona la regla de las ocho horas desde un lado, la genética lo hace desde el otro. La revisión analiza DEC2, también conocido como BHLHE41, un represor transcripcional identificado en un hogar cuyos miembros dormían aproximadamente seis horas por noche sin presentar síntomas de privación del sueño. Posteriormente, se introdujo en ratones la sustitución de prolina por arginina en la posición 384, los cuales durmieron menos tanto en el ciclo REM como en el no REM y no mostraron deterioro conductual, motor ni cognitivo.

La conclusión clínica que extraen los autores es inusualmente concreta para una revisión. La falta de sueño familiar causada por una variante validada debería reconocerse como un fenotipo no patológico, para que las personas sanas con falta de sueño no sean sometidas a investigaciones o correcciones conductuales innecesarias.

"Clínicamente, la consecuencia más inmediata es que deberíamos dejar de tratar a cada persona que duerme poco como un paciente. Cuando una variante validada, como la DEC2 P384R, es la causante de la falta de sueño en una familia, la investigación y la corrección resultan contraproducentes", ha subryado Ahmed S. BaHammam, coautor del estudio y miembro del Centro Universitario de Trastornos del Sueño del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Rey Saud, en Riad (Arabia Saudí).

EL RUIDO, LA LUZ Y EL CALOR AFECTAN EL SUEÑO

La revisión sigue el sueño fuera del laboratorio y a la calle, donde la evidencia pasa de evolutiva a política. La desventaja socioeconómica del vecindario predice una menor eficiencia del sueño y un mayor despertar nocturno incluso después de controlar los factores individuales, y predice un sueño más corto en los niños.

"El sueño no se distribuye como la gente supone. El ruido, la luz, el calor y la calidad de la vivienda afectan con mayor dureza a las personas menos capaces de protegerse, y cada una de estas exposiciones es controlable. Los códigos de construcción y las normas de iluminación son intervenciones para mejorar el sueño, aunque nadie las clasifique como tales", ha explicado Haitham Jahrami, coautor del estudio, perteneciente al Hospital Psiquiátrico de los Hospitales Gubernamentales de Manama y al Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y Ciencias Médicas de la Universidad del Golfo Pérsico de Baréin.

Los autores aclaran que se trata de una revisión narrativa y no de una síntesis sistemática, que la selección de temas se basó en su criterio sobre qué fuentes conectan los relatos a nivel macro y micro, y que muchos estudios metodológicamente sólidos quedaron fuera de esos temas de conexión y fueron excluidos.