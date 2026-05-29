El dolor, uno de los síntomas más invisibilizados de la esclerosis múltiple

Archivo - Imagen de recurso de un nIño en silla de ruedas. - GAYSORN EAMSUMANG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) ha advertido de que el impacto del dolor en las personas con esclerosis múltiple (EM) continúa siendo una realidad infradiagnosticada e infratratada.

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora este 30 de mayo, SEMDOR ha señalado que, aunque la enfermedad suele asociarse a síntomas motores o neurológicos visibles, el dolor es uno de los síntomas más frecuentes y discapacitantes.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune y crónica que afecta aproximadamente a más de 55.000 personas en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, y cuya incidencia continúa aumentando, especialmente entre mujeres jóvenes.

En este contexto, SEMDOR recuerda que diferentes estudios estiman que entre el 50 por ciento y el 80 por ciento de los pacientes con esclerosis múltiple experimentan dolor a lo largo de la enfermedad, incluyendo dolor neuropático, musculoesquelético, espasticidad dolorosa, neuralgia del trigémino o cefaleas asociadas.

"La esclerosis múltiple no solo afecta al sistema nervioso; afecta profundamente a la calidad de vida, al descanso, al estado emocional y a la capacidad funcional de los pacientes. Y el dolor juega un papel clave en todo ello", ha indicado el presidente de SEMDOR, Luis Miguel Torres.

Desde SEMDOR resaltan que muchos pacientes tardan años en recibir un abordaje adecuado del dolor asociado a la EM, en parte porque algunos síntomas continúan normalizándose o considerándose secundarios frente a otros aspectos de la enfermedad. "El dolor crónico asociado a la esclerosis múltiple puede provocar aislamiento social, empeoramiento de la salud mental, alteraciones del sueño y pérdida de autonomía. No podemos seguir tratándolo como un síntoma menor", añade el presidente de SEMDOR.

La sociedad científica insiste en la necesidad de avanzar hacia modelos de atención multidisciplinar que integren neurología, unidades de dolor, rehabilitación, psicología, enfermería y fisioterapia, especialmente en patologías complejas y fluctuantes como la esclerosis múltiple. Investigación y abordajes personalizados.

INVESTIGACIÓN Y ABORDAJES PERSONALIZADOS

SEMDOR destaca además la importancia de continuar impulsando la investigación en dolor neuropático y neuroinflamación, así como desarrollar estrategias terapéuticas más individualizadas que permitan mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes.

Actualmente, el abordaje del dolor en esclerosis múltiple combina tratamientos farmacológicos, rehabilitación física, terapias intervencionistas, ejercicio terapéutico, apoyo psicológico y educación sanitaria, entre otras herramientas adaptadas a cada paciente.

"Visibilizar el dolor también es reconocer el sufrimiento de miles de personas que conviven cada día con síntomas que muchas veces no se ven. Necesitamos más investigación, más coordinación y más escucha", concluye Torres.