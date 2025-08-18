Dolor ocular intenso, ojo rojo y pérdida de visión, son síntomas oculares que requieren visitar a un especialista

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dolor ocular intenso, el ojo rojo y la visión borrosa/pérdida de visión, son síntomas oculares que requieren visitar a un médico especialista, señala el jefe del servicio de Oftalmología del Hospital público Universitario de Torrejón, Fabio V. Zavarse Fadul.

Adicionalmente, la visión doble (aunque de forma súbita se debe pensar primero en causas neurológicas como un ictus), los destellos de luces en contexto de visión borrosa y las moscas volantes, así como cualquier cambio brusco de visión, serían otros síntomas de los que hay que tomar precaución, según informa el doctor Fadul.

Detrás de estos síntomas, el experto advierte que se pueden encontrar traumatismos oculares, infecciones severas, desprendimiento de retina, uveítis, glaucoma agudo y pérdida súbita de visión.

Sin embargo, existen otras patologías más leves que "suelen remitir bien con cuidados sencillos, como las conjuntivitis agudas infecciosas virales, puesto que el sistema inmunitario tiene la capacidad de defenderse de los agentes infecciosos que puedan producir, igual que ocurre con el catarro común", afirma Fadul.

En este sentido, para evitar el contagio, el doctor Fadul apunta la importancia de conocer que la conjuntivitis puede transmitirse por vía respiratoria. "Las microgotas de saliva de una persona hablando pueden viajar a 5 metros por segundo y, si estornudan, hasta 20 metros por segundo", por lo que recomienda usar siempre mascarillas en caso de catarros o conjuntivitis. Asimismo, añade que el lavado regular de manos y no compartir objetos de uso personal también influirá en el contagio del virus.

Por otro lado, advierte de los síntomas del ojo seco, otra de las patologías más comunes que aumenta en verano, y recomienda hidratarse con lágrimas artificiales en detrimento del suero fisiológico, "que contiene agua con sal por simplificar". Igualmente, apunta que "no hay que olvidar la protección solar con gafas de sol y la crema de protección solar de al menos 50 FPS (repetir cada 2-4 horas) puesto que incluso el reflejo del sol puede irritar la córnea y generar síntomas muy molestos".

Finalmente, el doctor concluye que la prevención y una higiene ocular adecuada puede ayudar a evitar muchas patologías. Así, recomienda limpiarse los párpados (en la base de las pestañas), sobre todo si presentan síntomas de ojo seco de forma regular o puntos blancos adheridos a las pestañas; y manipular correctamente las lentes de contacto, priorizando las de "usar y tirar", puesto que "se ha comprobado" que su utilización conlleva una menor tasa de infecciones secundarias.