¿Dolor de manos? La conexión inesperada entre la microbiota oral y la artritis en los dedos

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MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado por la Universidad Central Sur de China en la revista de acceso abierto ‘RMD Open’ ha relacionado desequilibrios y alteraciones específicas del microbioma oral con la artritis sintomática de las manos.

Sus hallazgos sugieren que el entorno microbiano de la boca puede influir en el proceso patológico de la artritis de manos, la cual se asocia con dolor, rigidez y disminución de la fuerza de agarre, y puede afectar gravemente la calidad de vida. El microbioma oral desempeña un papel en la inflamación sistémica e interactúa estrechamente con el microbioma intestinal, el cual está significativamente asociado con la artritis sintomática de manos.

Para evaluar el papel del microbioma oral, se analizaron muestras de saliva de 52 personas con artritis sintomática en las manos, reclutadas en un estudio comunitario sobre artritis, y de 712 personas sin esta afección, mediante la secuenciación del gen del ARN ribosomal.

En comparación con las muestras tomadas de participantes sin artritis en las manos, las muestras de participantes con artritis sintomática en las manos mostraron una riqueza microbiana oral significativamente menor y una composición alterada.

En concreto, la abundancia de bacterias Trichococcus fue significativamente mayor en las muestras de artritis de mano sintomática y se asoció positivamente con la gravedad de los síntomas de la artritis de mano. La abundancia de Trichococcus en el microbioma oral también se asoció positivamente con la vía metabólica de la tirosina microbiana intestinal, una vía metabólica previamente implicada en la artritis de mano.

Las muestras de participantes con artritis sintomática en las manos también mostraron correlaciones reducidas entre el microbioma oral e intestinal en comparación con los controles, lo que sugiere que el equilibrio entre estas dos comunidades microbianas estaba alterado.

Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer una relación de causa y efecto. Los autores destacan algunas limitaciones, la más importante de las cuales es que el microbioma oral se analizó mediante la secuenciación del gen ARNr 16S, que proporciona información taxonómica y compositiva, pero carece de la resolución necesaria para identificar especies o cepas bacterianas específicas; además, el diseño transversal impidió establecer una relación temporal o causal entre las alteraciones del microbioma oral y la artritis sintomática de la mano.

La artritis sintomática de la mano se diagnosticó a nivel de la mano en lugar de en la articulación individual, lo que pudo haber introducido errores de clasificación. Además, el tamaño reducido de la muestra puede limitar la potencia estadística e impedir la detección de especies adicionales con asociaciones más modestas con la patogénesis. Por último, si bien se ajustaron varios factores de confusión conocidos, no se puede descartar la influencia de variables no medidas.

No obstante, los autores concluyen que la disbiosis del microbioma oral y la alteración de la red del microbioma oral-intestinal están asociadas con la artritis sintomática de manos prevalente y sugieren un papel potencial del eje microbioma oral-intestinal en la patogénesis de la artritis de manos espontánea.

“Este estudio proporciona la primera evidencia que vincula las alteraciones del microbioma oral con la artritis sintomática de la mano y destaca su correlación con la disbiosis del microbioma intestinal, lo que sugiere un papel potencial del eje microbioma oral-intestinal en la patogénesis de la artritis sintomática de la mano”, afirman los autores.

Se necesitan estudios más amplios para confirmar estas asociaciones, y se requieren estudios de cohortes longitudinales para determinar si estos cambios microbianos preceden al desarrollo de la artritis sintomática en las manos o si son consecuencias de la enfermedad.