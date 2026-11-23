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MADRID 23 (EUROPA PRESS)

El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, y entre los factores de riesgo conocidos se incluyen la edad, el sexo femenino y un índice de masa corporal (IMC) elevado. Sin embargo, el papel exacto de los músculos y la grasa no ha estado claro; los estudios que establecen asociaciones entre el dolor de espalda y los músculos abdominales generalmente han sido pequeños, a menudo con menos de 100 personas con dolor lumbar.

Las personas con dolor lumbar tienen aproximadamente la misma cantidad de músculo abdominal que las personas que no lo padecen, pero una menor proporción de músculo abdominal con respecto a la grasa, según expertos de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). El trabajo se publica en 'PLOS Digital Health'.

LAS PERSONAS CON DOLOR LUMBAR NO TIENEN MENOS MÚSCULO ABDOMINAL

En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron una herramienta de aprendizaje automático para analizar tomografías computarizadas abdominales y registros médicos electrónicos vinculados de 23.508 pacientes en un único hospital de Estados Unidos.

Las tomografías computarizadas proporcionaron información sobre los músculos, la grasa visceral (grasa que rodea los órganos abdominales) y la grasa subcutánea (grasa debajo de la piel), mientras que los registros médicos electrónicos mostraron diagnósticos de dolor lumbar, así como información demográfica.

A partir del conjunto de datos inicial, el equipo utilizó 10.835 pacientes para establecer las tendencias normales de composición corporal. Posteriormente, se compararon 2.622 pacientes diagnosticados con lumbalgia con 2.577 pacientes de la misma edad, sexo e índice de masa corporal (IMC) que no presentaban dicho diagnóstico.

El área de sección transversal muscular no difirió entre los grupos con lumbalgia y el grupo control, ni tampoco la proporción de grasa visceral a subcutánea. El grupo con lumbalgia presentó una proporción significativamente menor de músculo a grasa abdominal total que el grupo control, aunque el tamaño del efecto fue pequeño.

Los autores señalan que los diagnósticos de lumbalgia se identificaron a partir de los códigos de diagnóstico de enfermedades de los historiales clínicos de los pacientes, los cuales no reflejan la gravedad del dolor y pueden aplicarse de forma inconsistente entre los médicos. Sin embargo, concluyen que la cantidad de masa muscular abdominal no permite distinguir a las personas con lumbalgia de aquellas que no la padecen en la cohorte estudiada.

"Estos resultados podrían orientar futuras investigaciones hacia músculos más específicos y la consideración de métricas de composición corporal más completas en los estudios sobre el dolor lumbar", destacan los autores.

La autora principal, Kathryn Marusich de la Universidad de Stanford, afirma que "en una amplia población clínica, identificamos tendencias generales de distribución de músculo y grasa con la edad y el IMC que coincidían con las observadas en estudios a pequeña escala con poblaciones sanas. Esto nos permitió comparar las diferencias en la composición corporal en pacientes con lumbalgia".

"Incluso hace unos años, un estudio de imagen similar se habría visto limitado por la cantidad de imágenes que un equipo de investigación podría analizar manualmente para identificar la extensión del músculo y la grasa. Las herramientas modernas de IA ahora nos permiten procesar bases de datos completas de imágenes clínicas y vincularlas con otros datos de historiales médicos a una velocidad y escala sin precedentes", añade.

"Nos sorprendió que nuestro grupo con dolor lumbar no tuviera menos masa muscular en general que el grupo de control. Este hallazgo no descarta la importancia de la musculatura, pero sí subraya la complejidad del dolor lumbar y cómo cualquier diferencia en el tamaño muscular puede ser más localizada", concluye.