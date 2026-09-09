Documentan una lesión en la piel tras usar un portátil durante 8 horas al día: médicos alertan del riesgo

Archivo - Manos, computadora portátil - DELMAINE DONSON/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Médicos de University Hospitals of Leicester NHS Trust (Reino Unido) han documentado el caso de un niño que desarrolló una lesión en la piel tras apoyar un ordenador portátil sobre el abdomen hasta ocho horas al día, una afección conocida como eritema ab igne y provocada por la exposición repetida a fuentes de calor de baja intensidad.

El caso documentando en 'BMJ Case Reports' aclara que apoyar un dispositivo electrónico sobre la piel desnuda conlleva el riesgo de desfiguración. El niño presentaba decoloración de la piel y una erupción en forma de "red" causada por la exposición repetida al calor de baja intensidad de un ordenador portátil.

Aunque históricamente era más común en adultos, como consecuencia del uso de bolsas de agua caliente y almohadillas térmicas, esta afección se está volviendo cada vez más frecuente en niños debido a la prevalencia de dispositivos electrónicos.

EL PORTÁTIL, SOBRE EL ABDOMEN HASTA OCHO HORAS AL DÍA

Su paciente, un niño preadolescente, presentaba una erupción abdominal y lo que parecían ser hematomas espontáneos, que tenía desde hacía una semana. Ni él ni sus padres pudieron encontrar un posible desencadenante.

Inicialmente se sospechó que tenía una lesión hepática tras un traumatismo leve. No obstante, los resultados de sus análisis de sangre y las ecografías abdominales fueron normales, y fue dado de alta. Sin embargo, dos semanas después, volvió a presentarse en el hospital. La erupción había progresado y se había vuelto más sensible, con zonas de piel descamada.

Al ser interrogado con más detalle, el niño reveló que recibía educación en casa y que usaba habitualmente un ordenador portátil para sus actividades educativas. Explicó que apoyaba el portátil sobre su abdomen hasta ocho horas al día, a menudo mientras lo cargaba.

Le diagnosticaron eritema ab igne y le aconsejaron que dejara de apoyar el portátil sobre el cuerpo. Una consulta telefónica con su padre varios meses después indicó que su estado había mejorado gradualmente y que la erupción había desaparecido.

"El uso cada vez mayor de dispositivos electrónicos, en particular durante la educación en el hogar, ha surgido como una causa poco reconocida de [eritema ab igne] en poblaciones pediátricas", señalan los autores del informe.

Por lo general, la afección desaparece al retirar la fuente de calor, pero "en raras ocasiones, la exposición crónica puede provocar pigmentación persistente o, en casos de larga duración, una transformación maligna", advierten.

¿QUE ES EL ERITEMA AB IGNE?

El eritema ab igne es una alteración de la piel causada por la exposición repetida y prolongada a una fuente de calor, aunque esta no sea lo suficientemente intensa como para provocar una quemadura. Se caracteriza inicialmente por la aparición de un enrojecimiento con un patrón reticulado o en forma de red. Con el tiempo, la piel puede adquirir una coloración marrón o violácea y volverse más pigmentada.

Suele aparecer en zonas que reciben calor de manera frecuente, y desaparece al retirar la fuente de calor, aunque cuando la exposición ha sido prolongada.