El doctor Gatell, experto en VIH: "En 2020, se podría sustituir la pastilla diaria por una inyección mensual"

el consultor senior del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Clínic-Idibaps, Josep Maria Gatell

CIUDAD DE MÉXICO, 24 Jul.

El doctor Josep María Gatell, uno de los mayores expertos en VIH a nivel mundial y senior global medical director de la compañía farmacéutica ViiV Healthcare, avanza que, "a lo largo de 2020", podría estar en el mercado la inyección mensual para controlar y prevenir la transmisión del VIH, proporcionando una alternativa a todos aquellos pacientes que hasta ahora han utilizado tratamientos antirretrovirales (TAR) en forma de pastilla diaria.

"ViiV va a someterlo a las autoridades reguladoras de todo el mundo en el último trimestre de este año, o quizá en Europa un poco más tarde. A lo largo de 2020, si no en todos los países, sí en algunos como Estados Unidos, es probable que esté disponible esta inyección al mes", anuncia Gatell en una entrevista con Europa Press tras la presentación de nuevos datos que avalan su eficacia en la conferencia anual de la Sociedad Internacional de Sida (IAS 2019), que concluye este miércoles en Ciudad de México.

El experto califica la llegada de estas inyecciones como "el siguiente paso" en los antirretrovirales contra el sida, una vez los estudios de fase III 'ATLAS' y 'FLAIR', que han demostrado que la inyección, formulada con nanotecnología y compuesta de los fármacos cabotegravir y rilpivirina, es igual de eficaz que el tratamiento clásico de la pastilla al día. "Este podría ser el siguiente paso en un nuevo cambio de paradigma: algunos de los tratamientos podría ser administrado con una inyección una vez al mes en vez de una pastilla diaria", comenta.

Sobre las reticencias que puede suponer para algunos pacientes tener que recibir un pinchazo cada 30 días, el doctor puntualiza que, en cualquier caso, serán ellos los que elijan qué tratamiento prefieren, en vista de que ambos son estadísticamente igual de eficaces.

"Habrá que preguntarle al paciente qué prefiere: si una pastilla al día o una inyección al mes, y quizá en el futuro incluso podrían ser cada dos meses. Algunos dirán 'prefiero una inyección cada mes y me olvido del tema', y otros 'tengo mis pastillitas en la mesilla de noche y cuando me voy a dormir me la tomo, que no me pinchen'. Las encuestas de aceptación, paralelas a los estudios, demuestran que los pacientes reclutados en ensayos clínicos prefieren la inyección, pero esto, una vez esté aprobado, habrá que verlo en la práctica", reflexiona.

UNA SOLA PASTILLA CON DOS FÁRMACOS, Y NO TRES

Mientras llega al mercado esta nueva solución para pacientes con VIH, la compañía también está intentando "transformar" los antirretrovirales clásicos, de forma que ahora podrán estar compuestos de dos fármacos y no de tres. Así se desprende de los nuevos datos de sus estudios 'GEMINI' y 'TANGO', presentados en rueda de prensa este miércoles, que han evidenciado que la combinación de dolutegravir (DTG) y lamivudina (3TC) es igual de eficaz que los regímenes de tres medicamentos a las 96 semanas en pacientes que nunca habían recibido tratamiento, así como a las 48 semanas en aquellos con carga viral indetectable y que han pasado a estos dos fármacos en lugar de sus tres habituales.

"Una de nuestras prioridades en el último año y medio ha sido tratar de cambiar el paradigma del tratamiento antirretroviral, que clásicamente desde hacía 20 años estaba basado en combinaciones de tres medicamentos. Ahora, con los medicamentos de última generación, es posible que el estándar en los próximos años, no para todos los pacientes pero para un número importante, se convierta en combinar dos fármacos", señala el doctor Gatell.

La comercialización de DTG y 3TC, bajo el nombre de 'Dovato', fue aprobada el pasado 3 de julio por la Unión Europea (UE) en una pastilla única para mayores de 12 años. "Esto es importante porque esta combinación, hasta ahora, se ha utilizado como dos comprimidos. Esto podía parecer incómodo. En Estados Unidos ya está disponible. En la UE, solo faltan las negociaciones país por país. En España todavía no se puede adquirir, pero lo probable es que lo esté dentro de unos meses", asegura el experto.

"Los nuevos medicamentos y los nuevos regímenes de tratamiento tienen el potencial de mejorar la tolerabilidad a largo plazo y reducir los costes y el tamaño de las píldoras. Los avances que estamos viendo en la ciencia tienen que ver con dar más opciones a las personas que viven con el VIH", ha añadido en la rueda de prensa de presentación de estos nuevos estudios el presidente de IAS, Anton Pozniak.

DETALLES DE LOS ESTUDIOS

'GEMINI' ha mostrado que dolutegravir más lamivudina continua ofreciendo una eficacia no inferior al dolutegravir más TDF/FTC en la semana 96. Un análisis combinado de los dos estudios en la semana 96 mostró que el 86 por ciento de aquellos que toman dolutegravir más lamivudina tenía un ARN de VIH-1 inferior a 50 copias por mililitro (c/mL), comparado con el 90 por ciento entre aquellos con dolutegravir más TDF/FTC. Once participantes (1,5%) con dolutegravir más lamivudina y siete (1%) con dolutegravir más TDF/FTC cumplieron con los criterios de retirada virológica definidos por el protocolo hasta la semana 96. Ningún paciente que experimentó una retirada virológica confirmada en cualquiera de los dos brazos de tratamiento desarrolló resistencia al tratamiento de emergencia.

"GEMINI ya ha cambiado la forma en que tratamos a las personas que viven con el VIH, con la combinación de dolutegravir más lamivudina que permite a muchas personas reducir el número de medicamentos que toman y manejar su VIH sin un tercer tratamiento antirretroviral. Los datos de la semana 96 demuestran la eficacia y tolerabilidad del dolutegravir más lamivudina", ha comentado la directora de Investigación Global y Estrategia Médica de ViiV, Kimberly Smith.

Por su parte, en 'TANGO' ha quedado demostrado que 'Dovato' tiene una eficacia similar a un régimen de fumarato de tenofovir alafenamida (TAF) que contiene al menos tres medicamentos en adultos con VIH-1 virológicamente suprimidos y estables. "El estudio 'TANGO' fue diseñado para responder a la pregunta '¿puede un régimen de dos medicamentos de dolutegravir/lamivudina mantener la supresión viral así como un régimen que contenga TAF?' Estamos encantados de que los resultados del estudio de la semana 48 confirmen que sí puede", ha valorado Smith.

"HEMOS AVANZADO MUCHO, PERO AÚN QUEDAN COSAS POR HACER"

Con los nuevos datos de estos dos estudios, Gatell cree que "se empezará a avanzar de manera seria en el cambio del paradigma de un tratamiento triple a un tratamiento con solo dos fármacos". El experto enmarca estos nuevos descubrimientos en una carrera de las farmacéuticas en la lucha contra el VIH. "Los números dicen que se está avanzando mucho en investigación, aunque esto no significa que no queden muchas cosas por hacer. El número total de personas en el mundo que han accedido al tratamiento supera los 16 millones, la mortalidad asociada se ha reducido de una manera drástica... Por tanto, creo que se han producido avances importantes en el tratamiento, que además se han aplicado no solo en países ricos sino también en aquellos en vías de desarrollo. Esto ha tenido un impacto muy favorable", celebra.

Sobre una posible vacuna o cura del VIH, Gatell insiste en que ambas "solo son investigación", al contrario que la inyección mensual o los nuevos antirretrovirales, más eficaces y menos tóxicos para los pacientes. "No podemos confiar en una vacuna que no tenemos, que está en investigación, y que no sabemos si vamos a tener en los próximos cinco o diez años. La curación sigue siendo investigación, ya que los únicos dos o tres que se han curado se ha conseguido con un trasplante de médula ósea, que tiene una mortalidad del 20 por ciento. Nadie va a hacer esta técnica para tratar una enfermedad que, en el momento actual, tiene una esperanza de vida parecida a la de la población general, y que se puede controlar con una pastilla al día", insiste.

Por todo ello, considera que "lo importante", por ahora, es "identificar y tratar pacientes como medida de prevención". "Un paciente que has identificado, recibe tratamiento y responde, no puede transmitir el virus. Si tratando, haces prevención, lo combinas con educación sanitaria y cambios conductuales, con profilaxis pre exposición... cuando combinas todas estas herramientas preventivas, esto hace que el número de nuevos casos de sida a nivel global descienda", concluye.