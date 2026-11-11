Los disruptores endocrinos y el miedo a la exposición: por qué preocupan más al comer que al usar cosméticos

Hombre guardando las sobras de la comida en el frigorífico. - JOSÉ ARAÚJO/ISTOCK

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

En lo que respecta a las sustancias químicas que alteran las hormonas, la gente se preocupa más por lo que come y bebe y menos por lo que se aplica en la piel, según una nueva investigación de la Universidad de Aarhus y la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, ambas en Dinamarca, publicada en 'Risk Analysis'.

Se trata de una encuesta realizada a adultos en Dinamarca, el Reino Unido y Estados Unidos, que reveló que las personas juzgan los riesgos de estos disruptores endocrinos (DE) no tanto por la sustancia química en sí, sino por cómo ingresa al organismo. Quienes afirmaron tener más conocimiento sobre los DE también se consideraban más vulnerables a ellos, lo que indica que brindarles más información por sí solo no garantiza su tranquilidad.

Los disruptores endocrinos son sustancias que interfieren con la señalización hormonal del cuerpo y se asocian con efectos adversos para la salud, incluyendo daños a la salud reproductiva, el metabolismo y un mayor riesgo de cáncer. Las personas están expuestas a los DE de diversas maneras: pesticidas en alimentos y agua, productos de cuidado personal en la piel y polvo doméstico que transporta sustancias químicas de muebles, aparatos electrónicos y materiales de construcción.

Si bien los científicos coinciden en general en que muchos DE son peligrosos, se sabe poco sobre cómo el público transforma esa información en juicios sobre sus riesgos. Estudios anteriores analizaron entornos específicos, como alimentos o productos para el hogar, en lugar de comparar las vías de exposición entre países.

Para este trabajo se encuestaron a 1.966 adultos: 657 en Dinamarca, 657 en el Reino Unido y 652 en Estados Unidos. Los participantes evaluaron 18 situaciones cotidianas, como beber de botellas de plástico que contienen BPA, aplicarse protector solar con parabenos y respirar aire con ftalatos provenientes de ambientadores de interiores. Calificaron cada situación según factores como el temor, la posibilidad de control y el grado de comprensión del riesgo, la percepción del riesgo para la salud y respondieron preguntas sobre los riesgos para la salud de los disruptores endocrinos, la confianza institucional y su conocimiento sobre estos compuestos.

Las percepciones se basaron en la vía de exposición, no en la sustancia química en sí. En los tres países, la gente consideró que comer y beber representaba el mayor riesgo, seguido de respirar y, por último, de los productos para la piel. Los escenarios se agruparon según la forma en que las personas se expusieron, más que por la sustancia química en sí.

La gente percibe los disruptores endocrinos como peligros que se desarrollan lentamente y que la ciencia comprende bien. Los participantes esperaban que el daño se manifestara con el tiempo, en lugar de inmediato, y calificaron la sensación de temor, daño crónico y riesgo de muerte cerca del punto medio de la escala. Inhalar sustancias químicas les pareció involuntario y difícil de controlar, mientras que los productos para la piel les resultaron familiares y fáciles de manejar.

Un mayor conocimiento iba de la mano con una mayor preocupación. En los tres países, las personas que afirmaron saber más sobre los disruptores endocrinos (DE) consideraron que tenían mayor probabilidad de enfermarse a causa de ellos. Las mujeres en Estados Unidos y el Reino Unido reportaron una mayor probabilidad percibida de enfermarse por los DE y un mayor riesgo general para la salud que los hombres. Otros patrones demográficos variaron según el país.

La confianza se manifestaba de forma diferente en cada país. En Estados Unidos y el Reino Unido, las personas con mayor confianza institucional percibían una mayor probabilidad de enfermar a causa de disruptores endocrinos. En Dinamarca, una mayor confianza se asociaba a una menor percepción del riesgo general para la salud.

Los estadounidenses y los británicos reaccionaron de forma más emocional; los daneses, de forma más racional. En todos los países, los juicios reflejaron dos conjuntos de factores: emocionales, como el temor, la fatalidad y el potencial catastrófico, y racionales, como el conocimiento y la posibilidad de control. Los participantes de Estados Unidos y el Reino Unido se inclinaron más por los factores emocionales, mientras que los daneses dieron mayor importancia a los racionales.

"Nuestros hallazgos sugieren que las agencias de salud deberían centrarse menos en comunicar información sobre sustancias químicas individuales y más en cómo las personas se exponen a ellas", recalca Nick Simonsen, autor principal e investigador de la Universidad de Aarhus. Las personas comprenden estos riesgos a través de actividades cotidianas como comer, beber, respirar aire en interiores y usar productos de cuidado personal. Enmarcar la información en torno a estas experiencias, con medidas concretas que las personas pueden tomar para reducir los riesgos, puede contribuir a que los mensajes de salud pública sean más relevantes y prácticos.

Los autores también recomiendan adaptar las estrategias de comunicación al conocimiento y la confianza del público objetivo, en lugar de a grandes grupos demográficos, y adaptar las campañas multinacionales a las diferencias nacionales. Además señalan que la encuesta capturó un único momento en el tiempo y se basó en lo que los participantes informaron sobre sí mismos, por lo que no puede establecer una relación de causa y efecto. Los participantes recibieron una introducción a los disruptores endocrinos antes de responder, y el estudio no midió el comportamiento ni la exposición química real.