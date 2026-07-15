Archivo - Un dispositivo inteligente de oxigenoterapia, finalista en un evento de ONU tras implementarse en Fundación Jiménez Díaz - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer dispositivo médico inteligente de oxigenoterapia, registrado como 'Emily-AI', ha sido seleccionado entre los finalistas del 'AI For Good Global Summit 2026', evento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre inteligencia artificial (IA) con impacto social, que ha apreciado su implementación en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras ser desarrollado por una 'startup' catalana.

De esta manera, se ha valorado en este evento celebrado en la ciudad suiza de Ginebra que esta herramienta incorpora datos y capacidad de anticipación para adaptar el flujo de oxígeno a las necesidades reales de cada paciente, permitiendo controlar y personalizar la oxigenoterapia en tiempo real. Todo en un proceso en el que han participado más de 500 proyectos de todo el mundo.

Así, y bajo la organización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) de la ONU, se ha expuesto el caso de 'Emily.AI', que ha sido diseñado a partir de la observación real de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCIR) de la Fundación Jiménez Díaz. Este dispositivo ha alcanzado, según los expertos, "excelentes resultados".

Esta tecnología "combina liderazgo clínico, trabajo multidisciplinar, excelencia en IA explicable, 'hardware' médico, arquitectura 'software', visión emprendedora y rigor regulatorio para convertir la oxigenoterapia en una terapia personalizada, predictiva, automatizada y de precisión", ha indicado el director y fundador de 'Emily.AI', Daniel Oliva, que ha añadido que "también permite el control y monitorización en remoto y unifica a todos los pacientes conectados en tiempo real, descargando así la carga clínica".

De hecho, este sistema "monitoriza de forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, anticipa cambios en la saturación de oxígeno y ajusta automáticamente el flujo de oxígeno en tiempo real, con el objetivo de mantener a cada paciente dentro de su rango terapéutico óptimo", ha indicado, por su parte, la jefa asociada del Servicio de Neumología de este centro sanitario madrileño y responsable de su UCIR, la doctora Sara Heili.

MEJORAR LA SEGURIDAD CLÍNICA

En este sentido, la especialista del mismo Servicio, la doctora Alba Naya, ha explicado que, "diseñado por y para el paciente y nacido desde la Medicina para su uso tanto en hospitales como en el domicilio", este dispositivo "contribuye a mejorar la seguridad clínica, a reducir la carga asistencial y a optimizar el uso del oxígeno medicinal".

A juicio de los desarrolladores de esta herramienta, es necesario "transformar una terapia que utilizan millones de pacientes cada día" y "seguir trabajando para que la IA contribuya a hacer la oxigenoterapia más segura, personalizada y accesible en cualquier lugar del mundo". "'Emily.AI' representa una nueva generación de soluciones tecnológicas capaces de transformar la oxigenoterapia tradicional en un tratamiento inteligente, predictivo y personalizado", han subrayado.

Además, han explicado que esta tecnología "contribuye principalmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y Bienestar), al mejorar la seguridad y eficacia de la oxigenoterapia", así como al 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), "al incorporar innovación tecnológica al tratamiento"; al 10 (Reducción de las desigualdades), "acercando una atención respiratoria especializada a cualquier entorno asistencial"; y al 12 (Producción y Consumo responsables), "optimizando el uso del oxígeno medicinal y reduciendo el desperdicio de un recurso esencial".

Tras señalar que también aporta al 8 (Trabajo decente y Crecimiento económico), "al disminuir la carga asistencial de los profesionales sanitarios mediante la automatización inteligente de la titulación de oxígeno"; y al 17 (Alianzas para lograr los objetivos), "gracias a un modelo de colaboración que integra hospitales, centros de investigación, universidades, Administraciones públicas y empresas tecnológicas"; han afirmado que la oxigenoterapia "resulta esencial para pacientes con enfermedades respiratorias, neumonías, insuficiencia respiratoria, cirugía, cuidados intensivos y atención domiciliaria".

"Sin embargo, en la práctica clínica sigue administrándose, en gran medida, mediante ajustes manuales e intermitentes, un modelo que provoca periodos tanto de hipoxemia como de hiperoxemia, y aumenta el riesgo de complicaciones y la tasa de mortalidad", han proseguido, para finalizar indicando que "'Emily.AI' trabaja para sustituir este modelo reactivo por una oxigenoterapia inteligente".