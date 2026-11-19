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MADRID 19 (EUROPA PRESS)

Un nuevo dispositivo diseñado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (China) aprovecha el acto cotidiano de usar hilo dental para recolectar el líquido de los espacios interdentales. Posteriormente, analiza los componentes de este líquido, rico en glucosa, ácido úrico y otros, lo que permite monitorear la salud bucal y el metabolismo general en tiempo real, tal y como se publica en 'Science Advances'.

Dado que el líquido crevicular gingival (LCG) contiene componentes de la sangre, estudiar su composición podría permitir el seguimiento de afecciones como la periodontitis, la hiperuricemia y la diabetes. Sin embargo, actualmente no existe ninguna herramienta para recolectar y cuantificar el LCG fácilmente en casa.

Ahora, los investigadores han inventado un dispositivo único que recolecta muestras de LCG de submicrolitros durante el uso rutinario del hilo dental. Su diseño se asemeja a un palillo de hilo dental con un sistema de poleas integrado. Su invento se basa en un sistema de dos fibras que aprovecha las propiedades de sus materiales para recolectar el LCG y medir instantáneamente el ácido úrico, la glucosa, el peróxido de hidrógeno y el pH presentes en el líquido.

Los resultados obtenidos con 12 personas (incluidos voluntarios sanos y personas con enfermedades dentales relevantes o diabetes tipo II) que utilizaron el dispositivo demostraron su eficacia. Por ejemplo, sus mediciones de ácido úrico y glucosa en el líquido crevicular gingival se correlacionaron con la glucemia capilar. También mostró diferencias entre las zonas muestreadas sanas e inflamadas mediante los niveles de peróxido de hidrógeno y pH.

"Nuestra plataforma podría permitir a los pacientes observar, en tiempo real, cómo su salud periodontal (de las encías) afecta a sus niveles de glucosa, creando un ciclo de retroalimentación que refuerza tanto la higiene bucal como el autocontrol metabólico", escriben los autores.