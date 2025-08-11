Disfunción eréctil: ¿Es la prótesis de pene la mejor opción?

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cirugía de implantación de prótesis de pene es el tratamiento mejor valorado por los pacientes con disfunción eréctil con un grado de satisfacción que supera el 90% y el 99% de ellos volvería a operarse al ser preguntados, según señala el grupo Vithas en un comunicado.

En España, el 18,9% de los varones de entre 25 y 70 años presenta algún grado de disfunción eréctil, y ésta aumenta con la edad. Esta intervención consiste en implantar un dispositivo dentro del pene que permite al paciente lograr y mantener una erección de forma controlada.

El especialista en urología y andrología Natalio Cruz ha destacado al respecto que "una de las grandes ventajas de la prótesis es que no afecta a la sensibilidad, la eyaculación ni la capacidad de alcanzar el orgasmo". Así, ha explicado que "perfectamente protocolizada, los implantes de prótesis de pene pueden realizarse como cirugía mayor ambulatoria, el alta suele darse pasadas las 24 horas tras la cirugía y el posoperatorio es "generalmente bien tolerado".

Las actividades cotidianas pueden retomarse en dos o tres días y las relaciones sexuales a partir de la quinta o sexta semana". Para familiarizarse con su uso, la activación de la prótesis de pene suele comenzarse entre la tercera y cuarta semana tras la intervención, pudiéndose activar y desactivar por el propio paciente hasta la completa integración del proceso.

"Es un dispositivo muy sencillo, que de forma controlada permite activar y desactivar la erección mediante un pequeño mecanismo oculto en el cuerpo", ha resaltado el especialista. En ese sentido, ha señalado que los candidatos "ideales" son aquellos pacientes con disfunción eréctil que no responden a tratamientos médicos o que no pueden seguirlos por intolerancia o efectos adversos.

De hecho, la ausencia de respuesta a tratamientos médicos es el principal síntoma que lleva a considerar esta opción, un punto en el que el especialista en urología ha aclarado que "aunque la prótesis no aumenta el tamaño del pene, sí restaura completamente la función eréctil" y permite al paciente "tener relaciones cuando quiera". "No tendrá nunca más un problema de erección y se suma como segunda ventaja que la rigidez y calidad de la erección se verá muy mejorada", ha apostillado.