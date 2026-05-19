Diseñan un método para activar con luz una molécula que elimina células madre del cáncer de mama

Archivo - Probetas en una foto de archivo de Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Química Avanzada de Catalunya (Iqac) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) ha desarrollado una estrategia experimental basada en el uso de la luz para activar una forma de la cloroquina, que permite eliminar las células madre tumorales en modelos ratones de cáncer de mama.

El trabajo, publicado en la revista 'ACS Chemical', ha contado con la colaboración del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (Vhir), informa el Csic en un comunicado de este martes.

La autora del artículo e investigadora del Iqac-Csic, Laia Josa, ha apuntado que las llamadas 'cancer stem cells', constituyen una subpoblación "especialmente problemática", ya que son capaces de sobrevivir a los tratamientos convencionales y favorecer la recaída del tumor.

Para eliminarlas de forma selectiva, los investigadores han modificado químicamente la cloroquina, un medicamento para tratar la malaria y enfermedades autoinmunitarias que inhibe la autofagia, un proceso que usan los tumores para su desarrollo y supervivencia.

La diseñaron de tal forma que no tiene efecto en ausencia de luz pero, tras ser estimuladas con ella, liberan el fármaco activo y ejercen su acción sobre las células tumorales.

IN VITRO Y EN RATONES

Los experimentos realizados in vitro en modelos celulares de cáncer colorrectal y de cabeza y cuello han demostrado que, tras una iluminación de apenas unos segundos, la molécula activada impide la formación de estructurales tridimensionales conocidas como esferas tumorales, que representan un modelo enriquecido en células madre tumorales.

Como prueba de concepto, el equipo ha llevado a cabo ensayos de validación en modelos de ratones de cáncer de mama, en los que la molécula se administra directamente en el tumor y se activa mediante iluminación externa, usando dispositivos con LEDs que permiten focalizar y dirigir la luz.

Los resultados confirmaron que se produce la activación del compuesto cuando se aplica luz dentro del tumor, pero no a oscuras, lo que refuerza el "potencial" de esta estrategia para actuar de forma localizada y reducir efectos secundarios en tejidos sanos.

HACIA TERAPIAS "MÁS SELECTIVAS"

Aunque el trabajo se encuentra en una fase inicial, los resultados abren la puerta al desarrollo de nuevas terapias más selectivas frente al cáncer.

En la actualidad, el equipo trabaja en optimizar las moléculas para que puedan activarse con longitudes de onda más penetrantes, como la luz verde o rojo, lo que "facilitaría su aplicación en tumores de mayor tamaño o más profundos".