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MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Investigadores Instituto Tecnológico de California Catlech (Estados Unidos) han desarrollado un sistema nanorrobótico llamado BrainBots que puede atravesar con éxito la barrera hematoencefálica para administrar terapias que salvan vidas para trastornos neurológicos y otras enfermedades, incluido el cáncer. Su trabajo se recoge en 'Science Robotics'.

Cabe recordar que, como centro de control principal de nuestro organismo, el cerebro humano cuenta con varias capas de protección para mantenerlo a salvo de agentes externos peligrosos. Desafortunadamente, algunas de estas medidas de seguridad, en particular la barrera hematoencefálica, dificultan la administración de medicamentos a este órgano vital.

"Demostramos que nuestros BrainBots pueden transportar medicamentos a través del torrente sanguíneo y ayudar a que atraviesen la barrera hematoencefálica, uno de los mayores desafíos en el tratamiento de enfermedades cerebrales", apunta Wei Gao, profesor de ingeniería médica e investigador del Heritage Medical Research Institute del Caltech. En el estudio, los BrainBots activados por luz administraron aproximadamente cinco veces más medicamento al cerebro que sus homólogos no activados.

La barrera hematoencefálica (BHE) es un filtro protector que recubre los vasos sanguíneos del cerebro y es extremadamente difícil de atravesar, lo que dificulta enormemente el tratamiento de los trastornos cerebrales. Muchos medicamentos se administran por vía intravenosa, pero la BHE impide que la mayoría de ellos lleguen al cerebro en cantidades suficientes.

Para solucionar este problema, Gao y su equipo utilizaron materiales biocompatibles y biodegradables ya existentes para construir "robots" a nanoescala que, activados por la luz, se autopropulsan hacia las células de la BHE, permitiendo así su entrada al cerebro.

Los BrainBots, que parecen diminutos globos asimétricos, funcionan así: una cámara se carga con bicarbonato de amonio, un combustible generador de gas, se encapsula en una cubierta con una compuerta sensible a la temperatura y se une a la carga de medicamento. Las cápsulas, que miden aproximadamente 250 nanómetros (cientos de veces menos que el grosor de un cabello humano), se inyectan en el torrente sanguíneo. A continuación, se dirige luz infrarroja cercana a través del cráneo para activar los BrainBots cerca de la barrera hematoencefálica (BHE). La luz genera calor localizado que funde la compuerta y desencadena la producción de gas, impulsando a los BrainBots a entrar en contacto con las células de la BHE.

Los BrainBots están equipados con moléculas de ADN especializadas llamadas aptámeros, que les ayudan a reconocer y unirse a las células que recubren la BHE, lo que significa que estas células pueden captarlos y transportarlos a través de la barrera hacia el cerebro. Una vez dentro, el nanobot se degrada aún más para liberar el medicamento, y finalmente toda la estructura se desintegra.

El equipo probó BrainBots en modelos de ratón con glioblastoma, el tipo más común de cáncer cerebral, y demostró que la capacidad de los robots para acercarse a sus células diana en la barrera hematoencefálica mejoró notablemente su capacidad para administrar doxorrubicina, un potente fármaco quimioterapéutico, al cerebro. El tratamiento ralentizó el crecimiento del tumor y prolongó la supervivencia en los ratones sin alterar la barrera hematoencefálica de forma detectable. Además, redujo la toxicidad sistémica en comparación con la administración convencional del fármaco quimioterapéutico solo.

"Debido al pequeño tamaño de los BrainBots y a la rápida circulación sanguínea, inicialmente no estábamos seguros de cuánto aumentaría un método basado en la propulsión a nanoescala el paso de fármacos a través de la barrera hematoencefálica", explica Gao. "Estamos encantados de ver que ha funcionado tan bien".

En colaboraciones recientes con Mikhail Shapiro, profesor Max Delbrück de Ingeniería Química e Ingeniería Médica en Caltech e investigador del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), Gao y su laboratorio desarrollaron nanobots para la administración dirigida de fármacos y probaron una versión capaz de transportar de forma autónoma terapias antitumorales a tumores de vejiga. El nuevo estudio extiende este enfoque al cerebro mediante el uso de nanorobots activados por luz para facilitar el paso de fármacos a través de la barrera hematoencefálica.

"Nuestro nuevo nanorobot no se limita a la administración de fármacos al cerebro, pero estamos intentando abordar uno de los mayores problemas de la medicina: atravesar la barrera hematoencefálica. Nos centramos en el cáncer, pero hay muchas enfermedades neurológicas, como el Parkinson, por ejemplo, que esperamos que puedan beneficiarse de esta tecnología. Nos centramos en el cáncer, pero hay muchas enfermedades neurológicas, como el Parkinson, por ejemplo, que esperamos que puedan beneficiarse de esta tecnología", explica Gao.

Aunque solo una fracción de los BrainBots llegó al cerebro, esta tecnología representa un avance significativo en la mejora de la administración de fármacos a través de la barrera hematoencefálica. Se espera que aquellos que permanecieron en otras partes del cuerpo se degraden al ser absorbidos por órganos como el hígado y el bazo, como suele ocurrir con la mayoría de los transportadores de fármacos basados en nanopartículas, explica Gao. A continuación, el equipo planea perfeccionar aún más el sistema nanorrobótico y evaluar su potencial para futuras aplicaciones clínicas.

"Estamos trabajando en la optimización de la emisión de luz infrarroja cercana y evaluando la seguridad, la estabilidad y la degradación a largo plazo de los nanorobots en el cuerpo", adelanta Gao. "Aunque se necesita más investigación antes de poder pasar a los estudios en humanos, estamos entusiasmados con el potencial de esta tecnología para el tratamiento de enfermedades cerebrales".