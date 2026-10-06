Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

A diferencia de los humanos, los grandes simios no pierden masa cerebral con la edad, según un estudio de la Universidad George Washington (Estados Unidos) publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

A medida que los humanos envejecen, el cerebro experimenta cambios estructurales y disminuye gradualmente de tamaño. De hecho, algunas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, se caracterizan por una marcada pérdida de masa cerebral.

Los cambios en la masa cerebral podrían influir en la susceptibilidad única de los humanos a las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad.

Para determinar si los cambios en el peso cerebral relacionados con la edad son exclusivos de los humanos o si son generalizables a otros primates, los investigadores obtuvieron mediciones del peso cerebral a partir de registros de necropsias de zoológicos e instituciones de investigación, así como del repositorio del Proyecto de Neurociencia de los Grandes Simios y del Recurso Nacional del Cerebro del Chimpancé.

El conjunto de datos incluyó el peso cerebral, el sexo y la edad de 457 chimpancés (Pan troglodytes), 16 bonobos (Pan paniscus), 77 gorilas (Gorilla gorilla) y 51 orangutanes (Pongo pygmaeus y Pongo abelii) con edades comprendidas entre los 4 y los 70 años. Los autores realizaron análisis estadísticos de los datos de simios machos y hembras de todas las especies y no encontraron relación entre la edad y el peso cerebral.

Los hallazgos sugieren que la reducción del peso cerebral es específica de los humanos y probablemente esté asociada con cambios evolutivos recientes en la historia de vida. Según los autores, los hallazgos son congruentes con la hipótesis de que algunos signos de envejecimiento cerebral, como la disminución del tamaño del cerebro, están asociados con la larga esperanza de vida de los humanos.