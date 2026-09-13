Diez minutos corriendo muy despacio: así responde el cerebro a un ejercicio que casi parece caminar

Archivo - Pareja al aire libre, trotando - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Piensas que para exprimir los beneficios del running necesitas acabar exhausto? Investigadores de la Universidad de Tsukuba acaban de desmontar este mito al demostrar que solo 10 minutos de carrera muy lenta bastan para activar zonas clave del cerebro, mejorar la toma de decisiones y disparar los niveles de felicidad instantánea. El secreto detrás de este subidón mental no está en el esfuerzo, sino en un sorprendente factor físico: el sutil rebote de tu cabeza al trotar.

Correr tiene beneficios importantes en la salud de aquellos que lo practican como deporte, no hay duda de que no solo disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares en general, sino que también tiene efectos positivos en la salud mental y cerebral. Sin embargo, no es el ejercicio elegido por la mayoría de las personas que hacen deporte, bien porque no les gusta correr o porque puede resultar físicamente exigente y generar sensación de falta de aire, sudor, cansancio o molestias por el impacto repetido en las articulaciones.

SOLO 10 MINUTOS DE 'SLOW RUNNING'

Los investigadores utilizaron una cinta de correr para controlar con precisión la intensidad del ejercicio y espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) para medir la actividad de la corteza prefrontal tras 10 minutos de carrera muy lenta a aproximadamente 3-6 km/h, un ritmo cercano al de caminar. Los hombres corrieron a una velocidad media de 5,46 km/h y las mujeres a 3,86 km/h.

Aunque son velocidades perfectamente caminables, el truco está en que los voluntarios mantuvieron el gesto técnico y la postura de la carrera, dando zancadas cortas pero rítmicas. Este ritmo cómodo corresponde a una intensidad de ejercicio muy ligera de aproximadamente el 35 por ciento del consumo máximo de oxígeno.

Los resultados fueron claros, y mostraron que tras solo 10 minutos de carrera muy lenta, los participantes mostraron un menor tiempo de interferencia en la prueba de Stroop -una medida de la función ejecutiva- y reportaron un estado de ánimo más positivo. La actividad también aumentó en las regiones prefrontales asociadas con la función ejecutiva y la regulación del estado de ánimo, especialmente en las cortezas prefrontal dorsolateral izquierda y frontopolar izquierda.

Estas regiones del cerebro son los centros de mandos encargados de la atención, la flexibilidad mental, la resolución de conflictos y el control de las emociones.

EL MISTERIO DEL REBOTE DE LA CABEZA

Uno de los hallazgos más curiosos del estudio es la conexión entre la aceleración vertical de la cabeza (el bamboleo rítmico del trote) y el bienestar. Los científicos descubrieron una correlación directa: a mayor oscilación de la cabeza, mayor nivel de placer declaraban los participantes. Este estímulo mecánico estimula los sistemas neurotransmisores del cerebro (como la serotonina) de una forma que el ciclismo no consigue.

Estos hallazgos sugieren que incluso correr a un ritmo muy lento, a pesar de imponer poca exigencia fisiológica, puede mejorar simultáneamente el estado de ánimo y la función ejecutiva, al tiempo que proporciona información sobre los mecanismos cerebrales que pueden subyacer a estos efectos.

Debido a que requiere relativamente poco esfuerzo, correr a un ritmo muy lento puede ser una forma accesible de ejercicio, beneficiando potencialmente a personas con baja condición física o a quienes les resulta difícil el ejercicio convencional. Una carrera breve y cómoda podría ser una manera práctica de favorecer el bienestar físico y mental, a la vez que mejora la función ejecutiva.

Cabe destacar que investigaciones previas también han demostrado que 10 minutos de ejercicio de muy baja intensidad pueden potenciar la memoria dependiente del hipocampo, lo que subraya el amplio potencial del ejercicio de baja intensidad para la función cognitiva.