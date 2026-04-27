Una dieta equilibrada y un sueño regular, claves para prevenir la astenia primaveral

Archivo - Astenia primaveral. - PHEELINGS MEDIA - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una dieta equilibrada y un sueño regular previenen los síntomas de la astenia primaveral, sensación de debilidad que se incrementa con los cambios del organismo ante un mayor número de horas de luz y el aumento de las temperaturas típicos de la estación, según el médico de Cinfa, Julio Maset.

El experto ha indicado que, pese a que no se trate de una enfermedad y no exista evidencia científica que demuestre la relación estricta entre esa típica sensación de debilidad con la primavera, se trata de una "respuesta adaptativa del organismo" a cambios como el mayor número de horas de luz, el paso al horario de verano, la subida generalizada de las temperaturas y los cambios en la humedad y la presión atmosférica.

La astenia, que es la sensación subjetiva de fatiga física y psíquica, puede llegar acompañada de otros síntomas como dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, dolor de cabeza, problemas para dormir y, en ocasiones, pérdida del apetito. También puede darse irritabilidad y un estado de ánimo más apático o bajo de lo habitual sin que, en apariencia, exista un motivo.

Los especialistas creen que la astenia primaveral se debe a un cambio relacionado con la actividad del hipotálamo, una región cerebral "muy sensible" a las variaciones de los tiempos de luz y oscuridad. Ello provoca cambios en la secreción de hormonas como las endorfinas -asociadas a la sensación de bienestar, a una mayor vitalidad y a una menor percepción del cansancio-, la serotonina -implicada en la regulación del estado anímico y del estrés- y la melatonina -la hormona que nuestro organismo segrega durante las horas de oscuridad para ayudarnos a conciliar el sueño-.

"Una vez despedimos al invierno y comienza la primavera, que nos brinda temperaturas más cálidas y más horas de luz, un alto porcentaje de personas puede experimentar una sensación de fatiga o debilidad generalizada que puede crearnos dificultades para llevar a cabo las tareas cotidianas con normalidad", ha declarado Maset.

De hecho, el 40 por ciento de la población española es susceptible de padecer la astenia, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

HORAS DE LUZ Y RITMOS BIOLÓGICOS

"Por tanto, en este delicado equilibrio en el que las horas de luz son determinantes para la regulación de nuestros ritmos biológicos, puede hallarse el origen de estos cambios adaptativos a las nuevas condiciones ambientales de la primavera. Por explicarlo sencillamente, es como si nuestro cuerpo despertara de la 'hibernación', ya que el invierno es una estación caracterizada por las pocas horas de luz y las temperaturas más bajas", ha añadido.

Los síntomas de la astenia primaveral son leves, por lo que si estos persisten en el tiempo, son muy intensos o están acompañados de otras manifestaciones, podrían estar relacionados a otros problemas de salud como una exacerbación de las alergias o dolencias respiratorias -a veces no diagnosticadas con anterioridad-. Por ello, en caso de presentar los síntomas con intensidad o duración, se debe, en palabras de Maset, acudir al centro de salud para que el caso sea valorado médicamente.

PREVENIR Y MINIMIZAR SUS SÍNTOMAS

Al no ser considerada una enfermedad, no cuenta con un tratamiento específico, pero existen determinadas pautas de estilo de vida que puede ayudar a prevenir los síntomas mientras estén presentes o, al menos, a minimizarlos.

Una alimentación equilibrada y variada, que evite o reduzca el consumo de grasas e hidratos de carbono refinados y aumente el de frutas y verduras, refuerza el sistema inmune y combate la falta de energía. Además, es aconsejable que sean cinco comidas al día y mantener un ritmo y un horario regular de comidas. En este sentido, las cenas deben ser ligeras para evitar que la digestión interfiera en el sueño, según indica el doctor.

Una correcta hidratación también es importante para que el organismo funcione correctamente. Aunque Maset recomienda que sea mediante principalmente agua, también se puede realizar mediante caldos, infusiones o zumos naturales. En cambio, es beneficioso reducir el consumo del café y la cafeína y de otras sustancias estimulantes. El alcohol y el tabaco, además, pueden agravar los efectos de la astenia primaveral.

Aunque aumente el número de horas de luz, hay que intentar acostarse y dormirse cada día a la misma hora, así como dormir ocho horas diarias, pues un descanso reparador ayuda a "mantener altas las defensas".

Durante esta época, según Julio Maset, es recomendable realizar ejercicio de intensidad moderada (pasear, nadar o practicar yoga, entre otras), ya que la actividad física y, en general, un estilo de vida activo ayudan a liberar endorfinas y, por tanto, a elevar el estado de ánimo. También contribuyen a aumentar la resistencia al estrés y a mejorar la calidad del sueño.