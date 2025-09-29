Los días de baja por salud mental ya son la segunda causa de absentismo laboral por detrás de las algias

Archivo - Los días de baja por salud mental aumentan un 88% desde 2018 y ya son la segunda causa de absentismo laboral por IT por detrás de las algias. - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los problemas de salud mental y las algias (dolores como lumbalgias, dorsalgias o cervicalgias) explican más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) en España entre 2018 y 2023, un periodo durante el cual las jornadas perdidas anuales han crecido un 1,5%, en el caso de los asalariados del Régimen General, según el Estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Todas las patologías han evolucionado al alza en estos cinco años, pero el crecimiento más destacado corresponde a la salud mental, con un aumento del 88% en los días perdidos en Régimen General y del 75% en el de autónomos, mientras que las algias han sido el segundo diagnóstico que más ha crecido, manteniéndose como la principal causa de jornadas laborales perdidas por delante de las patologías relacionadas con la salud mental, que han desplazado a la traumatología como segunda causa.

Según la sexta nota breve del estudio, centrada en el análisis y evolución de los diagnósticos en España, estos dos tipos de patologías, que son los que plantean mayores problemas en su objetivación, ya concentran el 51,1% de los días de baja de los asalariados del Régimen General y el 49% en el caso de los autónomos, y representan más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo por IT en España entre 2018 y 2023.

El problema de la salud mental también se observa en los datos de incidencia, es decir el número de bajas por cada 1.000 trabajadores, ya que crece un 64% en el periodo, hasta alcanzar las 34,9 bajas por cada mil empleados en 2023.

Por su parte, las algias son la segunda patología que más crece, un 22%, frente a los crecimientos más moderados en otras enfermedades como las oncológicas (+17,8%), cardiovasculares (+19,2%) o traumatológicas (1%).

La salud mental, además, es ya el principal motivo de días de baja por incapacidad temporal para los trabajadores menores de 30 años, especialmente entre las mujeres jóvenes de 20 a 29 años, donde causa el 30% de sus jornadas perdidas por IT.

Como se explica en el estudio, los procesos de larga duración (los que superan los 365 días) y los repetidores (personas que suman más de una baja en 12 meses) son determinantes en el reciente aumento de la IT en España.

Las bajas de larga duración relacionadas con algias y salud mental muestran un fuerte crecimiento en el periodo, especialmente intenso en el caso de la salud mental, cuya prevalencia (procesos en vigor de más de 365 días a final de año por cada 10.000 trabajadores protegidos) se ha multiplicado alcanzando un 147% de crecimiento, mientras que en las algias, casi se duplica, aumentando un 93%.

En cuanto al fenómeno de la repetición, la salud mental y las algias son también los diagnósticos con mayor porcentaje de personas que acumulan más de una baja en un año: en 2023 el 64,5% de las personas que repetían en IT registraba algún proceso por salud mental y el 58% por algias.

Estos datos sugieren, según los autores, que este tipo de patologías "más difíciles de objetivar", presentan más problemas para su diagnóstico, tratamiento, gestión y control por parte del sistema sanitario, y se observa un incremento en los procesos finalizados de más de un año y medio generados por algias o salud mental que acaban en denegación de la incapacidad permanente (64% y 79%, respectivamente).

El incremento de las bajas laborales por algias y salud mental se da en todos los sectores, superando el 35%, con una correspondencia, por lo general, entre los sectores con más IT global y aquellos donde las algias y la salud mental son más relevantes. Los valores más destacados se dan en actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 8,71% de absentismo por IT total y un 4,8% por estos dos diagnósticosm seguidos de agua y saneamiento (8,07% y 4,13%) y actividades sanitarias (7,45% y 3,96%).

Por su parte, los valores más reducidos, con tasas de absentismo por debajo del 4% y contribuciones de ambas patologías que no alcanzan el 2%, se muestran en el sector de información y comunicaciones, actividades profesionales, energía, actividades inmobiliarias, actividades financieras, educación y agricultura.

POR TERRITORIOS

En cuanto a las diferencias por territorios, la mayor incapacidad temporal derivada de estas dos patologías corresponde a Canarias, las provincias cantábricas y el noroeste peninsular, aunque en el caso específico de las algias, destacan también Teruel, Murcia y algunas provincias del suroeste, mientras que la salud mental es más relevante en Barcelona, Tarragona y Valencia.

Las bajas a causa de ambos diagnósticos muestran crecimientos importantes en todas las comunidades, aunque en el caso de las algias, los diagnósticos aumentan un 15% en Castilla-La Mancha y un 25% en Madrid frente a crecimientos del 73% en Galicia y el 84% en Melilla.

En cuanto a los procesos por salud mental, al margen del caso de Castilla-La Mancha, donde solo crecen un 3%, en el resto de comunidades las diferencias oscilan entre el aumento del 54% de los diagnósticos en Navarra hasta valores que superan el 100% en Andalucía, Canarias o Galicia.