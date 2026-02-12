El diagnóstico prenatal planifica el tratamiento y mejora la calidad de vida de las personas con cardiopatías congénitas

Archivo - Ecografía a una mujer embarazada. - ALEXRATHS/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas permite cambiar su pronóstico antes del nacimiento y planificar su tratamiento de forma anticipada, mejorando la calidad de vida de estas personas, según los cardiólogos de Hospiten Carlos Rubio-Iglesias y Javier Fernández Sarabia.

Con motivo del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que se celebrará el próximo 14 de febrero, han asegurado que este tipo de cardiopatías son la malformación congénita más frecuente, ya que se estima que afectan a ocho de cada 1.000 recién nacidos vivos. Estas malformaciones del corazón o de los grandes vasos están presentes desde el nacimiento.

Gracias a los avances en el diagnóstico prenatal, la neonatología, la cirugía cardíaca y el seguimiento especializado, el pronóstico de estas enfermedades se ha transformado de "manera extraordinaria", por lo que, a día de hoy, la mayoría de los niños con cardiopatías congénitas en países desarrollados "alcanza la edad adulta".

El especialista en Cardiología Pediátrica del Hospital Universitario Hospiten Rambla, el doctor Carlos Rubio-Iglesias, ha explicado que estas malformaciones se originan en las primeras ocho semanas de gestación, durante el desarrollo embrionario. "Su espectro es muy amplio: va desde defectos leves, que se resuelven espontáneamente y sin trascendencia para la salud, hasta malformaciones complejas que requieren cirugía en los primeros días de vida", ha añadido.

Por su parte, el especialista en Cardiología Pediátrica de los Hospitales Universitarios Hospiten Bellevue y Hospiten Sur, el doctor Javier Fernández Sarabia, ha dado importancia a la "calidad de vida, integración social y envejecimiento" con una cardiopatía congénita.

Los avances en el tratamiento de esta patología han hecho que, en la actualidad, los adultos con cardiopatías congénitas superen a los niños en número. "Son personas que estudian, trabajan, forman familias y envejecen, pero con necesidades médicas específicas y seguimiento especializado de por vida", ha continuado.

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Rubio-Iglesias ha subrayado, a su vez, que el diagnóstico de esta enfermedad afecta tanto al paciente como a su entorno familiar, y que "el impacto emocional, la incertidumbre y, en ocasiones, la sobreprotección" forma parte del proceso. Por ello, ha recalcado que las asociaciones de pacientes y familias desempeñan "un papel esencial" como red de apoyo, motor de divulgación e investigación y defensa de derechos.

Tecnologías como los tratamientos percutáneos mínimamente invasivos, la impresión 3D de corazones para planificar cirugías o la inteligencia artificial aplicada a la imagen cardíaca prometen "mejorar aún más los resultados", ha explicado.

Los especialistas han coincidido en que el principal reto no es solo técnico, sino "humano y organizativo", ya que todas las personas con esta enfermedad, independientemente de su lugar de nacimiento o edad, deberían "tener acceso a una atención especializada, equitativa y continuada".