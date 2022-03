El diagnóstico precoz de la enfermedad inflamatoria intestinal ayuda a frenar su progresión

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en el encuentro 'Spirit of a new era: IBD management in the '20s', organizada por Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, han destacado la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) ya que acelera la toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios y evita la progresión de la enfermedad.

"Así, el diagnóstico precoz en EII permite tratar a aquellos pacientes con factores pronósticos de mala evolución clínica de manera eficaz y temprana para evitar la progresión a fenotipos más evolucionados gracias al adecuado control inflamatorio, específicamente en enfermedad de Crohn", ha asegurado la vicepresidenta del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), responsable de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en el Hospital General Universitario de Alicante y una de las coordinadoras de este encuentro, Ana Gutiérrez.

En el encuentro también se ha destacado la importancia de la individualización del tratamiento en EII, tanto para la toma de decisiones como para el seguimiento de los pacientes y sus tratamientos; avanzando hacia una medicina de precisión y aumentando el conocimiento de los factores predictivos de respuesta a los diferentes tratamientos.

Así lo ha explicado el especialista de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y coordinador del encuentro, Manuel Barreiro.

"No hay dos pacientes iguales con EII y, al no conocer la causa de la enfermedad, no sabemos cómo van a responder a los tratamientos, por lo que en muchas ocasiones un paciente necesitará varias opciones terapéuticas en distintas etapas de su vida. El tratamiento personalizado es todavía el futuro, pero las ciencias ómicas nos van a ayudar a conocer y tratar mejor a cada paciente", ha comentado el doctor.

Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal suelen presentar síntomas como diarrea y dolor abdominal, entre otros, acompañados en ocasiones por síntomas sistémicos como anemia, pérdida de peso y manifestaciones extraintestinales, principalmente oculares, articulares y dermatológicas. Además, existen otras comorbilidades inmunomediadas asociadas a la EII como la psoriasis o la hidradenitis supurativa.

Todos estos síntomas y comorbilidades asociadas afectan a la calidad de vida de los pacientes, así como a sus relaciones laborales y personales. "En este sentido, las unidades de EII implican una atención continuada y a demanda de estos pacientes que pueden sufrir exacerbaciones de su enfermedad y precisan una atención urgente y sin demoras", ha analizado la doctora Gutiérrez.

Además, prosigue, permiten un trabajo en equipo junto con enfermería y otros especialistas como cirujanos, endocrinólogos, reumatólogos, oftalmólogos, dermatólogos y psicólogos. "Esta cooperación garantiza el manejo multidisciplinar y la atención a todas las potenciales comorbilidades extraintestinales que el paciente puede presentar", ha recalcado.

Finalmente, la reunión ha permitido repasar los últimos datos presentados en el Congreso de la Organización Europea para la Enfermedad de Crohn y la Colitis (ECCO) y ha contado también con talleres centrados en el manejo de las comorbilidades y los síntomas de la EII, situando al paciente en el centro de la atención y manejo de la enfermedad.

La búsqueda de objetivos terapéuticos más ambiciosos y los retos de futuro que existen por delante en la EII también se han abordado durante esta cita; en la que se ha destacado también la función de la ecografía en el seguimiento y monitorización de la respuesta a los fármacos, ya que al ser una técnica no invasiva permite hacerlo con menor impacto en los pacientes.