El diagnóstico precoz es clave para mejorar la supervivencia del cáncer infantil

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un importante estudio realizado por investigadores de la University College de Londres (UCL) de Reino Unido y la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori de Milán (INT) de Italia ha demostrado por primera vez en detalle hasta qué punto se ha propagado el cáncer infantil en el momento del diagnóstico de una forma que puede compararse entre países.

Los resultados están disponibles en 'JAMA Network Open'. Si bien es bien sabido que existe una peor supervivencia tras un diagnóstico en una fase avanzada, el estudio es el primero en demostrar que las diferencias en el estadio del tumor en el momento del diagnóstico pueden explicar por qué la supervivencia del cáncer infantil varía entre algunas regiones europeas y tipos de tumores.

Para este trabajo, los investigadores analizaron datos de alta calidad de los casos de 9.883 niños de 73 registros de cáncer poblacionales en 27 países, principalmente europeos, diagnosticados con seis tipos de cáncer diferentes (neuroblastoma, tumor de Wilms, meduloblastoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y rabdomiosarcoma) entre 2014 y 2017.

Así, descubrieron que, en los seis tipos de cáncer, la supervivencia a los tres años estaba fuertemente vinculada al estadio del tumor en el momento del diagnóstico y que la supervivencia disminuía a medida que aumentaba el estadio.

Utilizando Europa Central como referencia y analizando los datos por región, encontraron una variación significativa en la tasa de supervivencia general a tres años entre algunas regiones en los casos de cuatro de esos cánceres.

En el caso del neuroblastoma (un tumor de la glándula suprarrenal y de otros sitios), encontraron que los niños tenían tasas de supervivencia más bajas en el Reino Unido e Irlanda en comparación con Europa Central, una diferencia que podría explicarse por la etapa relativamente tardía en la que se diagnosticó ese cáncer en el Reino Unido e Irlanda.

En cambio, en el caso del sarcoma de Ewing (tumor óseo), en Europa del Este, el Reino Unido e Irlanda, la menor tasa de supervivencia en comparación con Europa Central no se debió a un diagnóstico tardío. De hecho, la diferencia solo se observó en pacientes cuyo tumor se había propagado. Los investigadores sugirieron que es necesario investigar otros factores, como la ubicación de la propagación del tumor y cualquier diferencia en los enfoques de tratamiento para los niños con cáncer propagado.

Hasta ahora, la falta de datos fiables sobre el estadio del tumor en el momento del diagnóstico ha hecho imposible utilizar los datos del registro para arrojar luz sobre la diferencia en las tasas de supervivencia del cáncer infantil por país. A este respecto, el proyecto BENCHISTA (International Benchmarking of Childhood Cancer Survival by Stage) de investigadores de la UCL y el INT ha mejorado la forma en que los registros nacionales de cáncer recopilan datos sobre cáncer infantil para que puedan compararse de manera confiable.

A través de un acuerdo que tardó 18 meses en negociarse, los países involucrados en el estudio (23 países europeos, incluido el Reino Unido, pero también Brasil, Canadá, Australia y Japón) mejoraron sus técnicas de recolección de datos para garantizar que al menos el 90% de los casos de cáncer infantil en sus países tuvieran registrado el estadio del tumor (un nivel considerado aceptable para un análisis de datos internacionales preciso) y de manera consistente (utilizando lo que se conoce como las Pautas de Estadio del Cáncer Infantil de Toronto, que se desarrollaron en la década de 2010).

El resultado es que por primera vez los investigadores están en condiciones de entender mejor por qué las tasas de supervivencia del cáncer infantil difieren de una región a otra con vistas a orientar los esfuerzos para mejorar esas tasas. Además, sus hallazgos resaltan la necesidad de examinar otros factores, como las diferencias en los enfoques de tratamiento, el acceso a atención especializada y las diferencias en el sistema de salud. Éste será el foco de la próxima fase del proyecto BENCHISTA, que también informará sobre la supervivencia a cinco años, la medida estándar de resultados epidemiológicos del cáncer.

La profesora Kathy Pritchard-Jones (Instituto de Salud Infantil Great Ormond Street de la UCL), coautora principal, asegura: "Al analizar datos a nivel poblacional de los registros de cáncer de muchos países, hemos podido comprender mejor por qué la supervivencia del cáncer infantil aún difiere a nivel internacional. Nuestros hallazgos demuestran que diagnosticar el cáncer de forma temprana y evaluar con precisión su grado de propagación puede marcar una diferencia significativa en la supervivencia de muchos niños. Al mismo tiempo, el estudio destaca que el diagnóstico temprano por sí solo no abordará todas las disparidades, y es necesario seguir investigando para comprender y abordar otros factores contribuyentes. Por primera vez, hemos proporcionado evidencia imparcial a nivel poblacional para el diagnóstico posterior de algunos cánceres infantiles en el Reino Unido e Irlanda".

En conjunto, los hallazgos de BENCHISTA proporcionarán evidencia imparcial sobre la necesidad de estrategias específicas contra el cáncer y mejoras más amplias en el diagnóstico y la atención, dicen los investigadores.

Los resultados proporcionan la primera evidencia poblacional e internacional de que, en algunos países, los tumores pediátricos se diagnostican en estadios más avanzados en comparación con un grupo de países europeos con las prácticas más consistentes, mientras que, en otros, los procedimientos de estadificación no cumplen con los estándares recomendados, lo que claramente afecta el pronóstico.

El estudio fue financiado por Children with Cancer UK y la Asociación Italiana para la Investigación del Cáncer (AIRC). Dos de las investigadoras participantes, la profesora Pritchard-Jones y la Dra. Angela Lopez-Cortes, también recibieron financiación del Centro de Investigación Biomédica del Great Ormond Street Hospital, del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención.