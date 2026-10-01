La diabetes tipo 2 dispara con el tiempo el riesgo de enfermedad renal, insuficiencia cardíaca o muerte: del 33% al 55%

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MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica (ERC) o insuficiencia cardíaca (IC), o de morir, tras un diagnóstico de diabetes tipo 2 (DM2) aumenta sustancialmente con el tiempo, según una nueva investigación de la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

El trabajo se presenta en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Milán, Italia (del 28 de septiembre al 2 de octubre). El estudio, que analizó datos de más de 1,6 millones de pacientes en todo Estados Unidos, halló que el riesgo combinado de desarrollar enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, o de morir, era del 33% de media durante los primeros cinco años tras un diagnóstico de diabetes tipo 2, cifra que aumentaba al 55% en un plazo de 10 años.

Los investigadores destacan que sus hallazgos subrayan la importancia crucial de adoptar enfoques tempranos, proactivos y más integrales para el manejo de la diabetes tipo 2, con el fin de ayudar a reducir el riesgo de complicaciones graves.

Se prevé que la diabetes tipo 2 se convierta en la mayor epidemia mundial, afectando a unos 1.300 millones de personas para 2050. Con frecuencia, coexiste con otras afecciones, como obesidad, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y depresión, contribuyendo sustancialmente a la carga mundial de multimorbilidad.

Esto provoca un sufrimiento considerable a las personas con diabetes tipo 2 y genera dificultades económicas en muchos países, especialmente en los de ingresos bajos y medios. Sin embargo, aún no se comprende del todo con qué rapidez y en qué orden las personas recién diagnosticadas con diabetes tipo 2 desarrollan complicaciones graves como la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca.

Para abordar estas lagunas de conocimiento, los investigadores analizaron datos del mundo real del programa de estudio observacional CALOR para estimar el riesgo de desarrollar ERC o IC después de un nuevo diagnóstico de DM2, el riesgo de desarrollar la otra complicación dentro de los cinco años posteriores a la primera, y el riesgo combinado de desarrollar ERC o IC, o morir, dentro de los cinco y 10 años posteriores al diagnóstico.

Se incluyeron 1.617.508 pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2 entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2024 en todo Estados Unidos. La edad promedio de los participantes al momento de la inscripción fue de 59 años, y el 51% eran mujeres. Entre el 13% de los pacientes que tenían registrado su índice de masa corporal (IMC), el promedio (mediana) fue de 30,9 kg/m2. Casi tres cuartas partes (72%) de los participantes también padecían dislipidemia (niveles altos de colesterol y otras grasas en la sangre), y más de dos tercios (68%) tenían presión arterial alta.

En los cinco años posteriores a un primer diagnóstico de diabetes tipo 2, el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica primero era más del doble que el de desarrollar insuficiencia cardíaca primero (19% frente a 8,3%).

Sin embargo, entre las personas que desarrollaron insuficiencia cardíaca primero, existía un riesgo del 42% de desarrollar enfermedad renal crónica en los cinco años siguientes. Por el contrario, entre quienes desarrollaron enfermedad renal crónica primero, existía un riesgo del 23% de desarrollar insuficiencia cardíaca en los cinco años siguientes.

"Nuestros hallazgos demuestran claramente cómo las complicaciones graves asociadas a la diabetes tipo 2 aumentan drásticamente con el tiempo, ya que la combinación, frecuente en pacientes, de obesidad, niveles anormales de lípidos en sangre, hipertensión y glucemia elevada daña los vasos sanguíneos y los órganos vitales", comenta el profesor Naveed Sattar, de la Universidad de Glasgow quien codirigió el estudio.

"Nuestros resultados subrayan la importancia crucial de detectar y tratar la diabetes tipo 2 de forma exhaustiva lo antes posible para ayudar a reducir el riesgo de complicaciones graves", señala.

El estudio presenta varias limitaciones, entre ellas, su carácter observacional, que impide establecer relaciones de causalidad, y la imposibilidad de descartar un posible sesgo de selección, una limitación común en la evidencia obtenida en el mundo real. Por ejemplo, la influencia de la raza y la etnia en el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca podría haber afectado los resultados.