Diabetes gestacional en EEUU: 15 años de aumentos sin interrupción

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diabetes gestacional aumento cada año en Estados Unidos, entre 2016 y 2024, según un nuevo análisis de Northwestern Medicine (Estados Unidos) sobre más de 12 millones de nacimientos en el país. El estudio es el análisis nacional más actual sobre las tendencias de la diabetes gestacional en los EEUU y se publica en 'JAMA Internal Medicine'.

Esta afección, que aumenta los riesgos para la salud tanto de la madre como del bebé, se disparó un 36% durante el período de nueve años (de 58 a 79 casos por cada 1.000 nacimientos) y aumentó en todos los grupos raciales y étnicos.

"La diabetes gestacional ha aumentado de forma constante durante más de 10 años, lo que significa que todo lo que hemos intentado hacer para abordar la diabetes durante el embarazo no ha funcionado", acuña el autor principal, el doctor Nilay Shah, profesor adjunto de cardiología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

Los hallazgos actualizan el trabajo previo del equipo de investigación, que abarcó el período 2011-2019, y confirman casi 15 años de aumentos ininterrumpidos.

La diabetes gestacional, una forma de intolerancia a la glucosa diagnosticada inicialmente durante el embarazo, conlleva riesgos inmediatos durante el embarazo y aumenta la probabilidad de diabetes y enfermedades cardíacas en el futuro, tanto para la madre como para el niño. Shah subraya que esta alarmante tendencia probablemente refleja el deterioro de la salud entre los jóvenes estadounidenses.

"La salud de los adultos jóvenes ha ido empeorando constantemente: dietas menos saludables, menos ejercicio y más obesidad", asegura. "Estas tendencias probablemente explique el aumento de las tasas de diabetes durante el embarazo".

Para el estudio, los científicos de Northwestern analizaron cada nacimiento en Estados Unidos de primer embarazo único entre 2016 y 2024, utilizando datos de certificados de nacimiento del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Posteriormente, el equipo desglosó los datos por raza y etnia y descubrió que las mujeres indígenas americanas o nativas de Alaska, asiáticas, nativas hawaianas o de otras islas del Pacífico presentaban tasas de diabetes gestacional considerablemente más altas que otros grupos.

"Estos datos demuestran claramente que no estamos haciendo lo suficiente para apoyar la salud de la población estadounidense, especialmente de las mujeres jóvenes, antes y durante el embarazo", destaca Shah.

"Las intervenciones de salud pública y políticas públicas deben centrarse en ayudar a todas las personas a acceder a una atención médica de alta calidad y a disponer del tiempo y los medios necesarios para mantener hábitos saludables", concluye.