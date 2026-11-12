La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades periodontales, que dificultan el control de la glucosa, según Donte Group

Salud bucodental y diabetes. - DONTE GROUP

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas con diabetes tienen una mayor predisposición a desarrollar enfermedades periodontales, que, a su vez, pueden dificultar el control de los niveles de glucosa en sangre, según el informe 'Salud bucodental y diabetes: una relación bidireccional con impacto social, sanitario y económico', impulsado por Donte Group.

Como el estudio, la diabetes y la salud bucodental mantienen una relación bidireccional que "va mucho más allá de la coexistencia de ambas patologías", por lo que el cuidado de la boca se convierte, en palabras de la compañía, en "una parte relevante del abordaje integral de la diabetes".

La diabetes, especialmente cuando existe un control glucémico deficiente, reduce la capacidad del organismo para combatir las infecciones y retrasa los procesos de cicatrización, lo que "incrementa el riesgo y la gravedad de enfermedades como la periodontitis".

Según los expertos de Donte Group, la inflamación asociada a esta enfermedad periodontal puede aumentar la resistencia a la insulina y dificultar el control glucémico, contribuyendo al "empeoramiento de la diabetes y al desarrollo de complicaciones asociadas".

De acuerdo con la investigación, las personas con diabetes tienen hasta tres veces más susceptibilidad a desarrollar enfermedad periodontal. Además, el tratamiento periodontal puede producir una reducción de entre el 0,4% y el 0,5% en los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c), un indicador clave del control glucémico.

La directora médica de Donte Group, Clara Esteban, ha explicado que la salud bucodental "no puede considerarse un aspecto secundario" en el abordaje de la diabetes.

"La salud de las encías influye en el control de la enfermedad y, al mismo tiempo, la diabetes condiciona la salud de la boca. Por eso, la atención odontológica debe formar parte del seguimiento habitual de estas personas, al mismo nivel que otras actuaciones dirigidas a controlar su enfermedad", ha detallado.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

El impacto económico de la enfermedad periodontal también pone de relieve la importancia de la prevención. Tal y como ha recogido Donte Group, las enfermedades bucodentales afectan a alrededor de 3.500 millones de personas en todo el mundo y generan un coste económico estimado de 544.000 millones de dólares anuales. De esta cantidad, aproximadamente el 66% corresponde a gasto sanitario directo y el 34% a pérdidas económicas indirectas, relacionadas con el absentismo laboral, el presentismo y la reducción de la productividad. En el caso concreto de la periodontitis, su coste económico en Europa supera los 158.000 millones de euros.

Según los resultados del informe, parte de esta carga económica está relacionada con la falta de atención temprana, que puede hacer que problemas bucodentales inicialmente leves requieran intervenciones cada vez más complejas y costosas.

Esta dinámica, conocida como la 'trampa de la restauración', puede llevar a que un problema dental termine necesitando tratamientos sucesivos, desde un empaste hasta una endodoncia, una corona, una extracción o un implante. A estos gastos se suman las pérdidas de productividad derivadas del dolor, las urgencias y, en los casos más graves, las hospitalizaciones.

En las personas con diabetes, el tratamiento periodontal también puede contribuir a reducir el gasto sanitario. Según el informe, la atención adecuada de la enfermedad periodontal se ha asociado con un ahorro anual de 1.292 dólares por persona con diabetes, lo que equivale al 27,6% de los costes sanitarios contemplados en esa estimación. Asimismo, los costes sanitarios medios totales fueron entre un 12% y un 14% inferiores en Estados Unidos entre las personas con diabetes que recibieron tratamiento periodontal.

En este sentido, Esteban ha asegurado que invertir en prevención y en atención bucodental no es solo una decisión clínica, sino que también tiene sentido desde el punto de vista económico.

"Cuando se detectan y tratan a tiempo los problemas periodontales, pueden reducirse complicaciones y necesidades asistenciales posteriores. En las personas con diabetes, integrar esta atención puede contribuir tanto a mejorar los resultados de salud como a hacer un uso más eficiente de los recursos sanitarios", ha apuntado.

Como han destacado desde Donte Group, esta relación entre diabetes y salud bucodental "plantea la necesidad de avanzar hacia una atención coordinada entre profesionales de medicina y odontología".

Los expertos han asegurado que incorporar la valoración de las encías, la prevención de la enfermedad periodontal y el seguimiento odontológico a los circuitos habituales de atención a la diabetes permitiría "abordar de manera más completa las necesidades de estas personas". Pero esta coordinación "requiere también mejorar la información dirigida a pacientes y profesionales sobre la relación entre ambas enfermedades".

"La diabetes y la periodontitis no deberían abordarse como problemas independientes. Necesitamos una agenda común que conecte la atención médica y odontológica, facilite el acceso a la prevención y al tratamiento periodontal y reconozca la salud bucodental como parte integral de la salud general. Cuidar la boca también es cuidar la salud de las personas con diabetes", ha concluido Esteban.