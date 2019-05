¿Por qué se deterioró la mano de Da Vinci?

Actualizado 06/05/2019 16:38:58 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un episodio de desmayo que causó un daño traumático en los nervios que afectó a su mano derecha podría ser la razón por la cual las habilidades de pintura de Leonardo da Vinci se vieron obstaculizadas en su carrera. Aunque la deficiencia afectó a su capacidad para sostener paletas y pinceles para pintar con su mano derecha, el artista pudo continuar enseñando y dibujando con su mano izquierda.

Según la mayoría de los autores, el origen de la parálisis de la mano derecha de Da Vinci estaba relacionado con un derrame cerebral. Ahora, médicos escriben en 'Journal of the Royal Society of Medicine' que han llegado a una conclusión diferente después de analizar un dibujo de un anciano da Vinci del siglo XVI, junto con una biografía y un grabado del erudito, artista e inventor del Renacimiento en años anteriores.

Los autores, el doctor Davide Lazzeri, especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética en la Clínica Villa Salaria en Roma, Italia, y ??el doctor Carlo Rossi, especialista en Neurología en el Hospital de Pontedera, se centraron en un retrato de Da Vinci dibujado con tiza roja atribuido al artista lombardo del siglo XVI Giovan Ambrogio Figino. El dibujo es una representación rara del brazo derecho de Da Vinci en pliegues de ropa como si fuera un vendaje, con su mano derecha suspendida en una posición rígida y contraída.

El doctor Lazzeri dice: En lugar de representar la típica mano apretada vista en la espasticidad muscular posterior al accidente cerebrovascular, la imagen sugiere un diagnóstico alternativo, como la parálisis cubital, comúnmente conocida como mano en garra".

TRAUMATISMO AGUDO POR UN DESVANECIMIENTO

Sugiere que es más probable que se haya producido un síncope, o desmayo, que un derrame cerebral, durante el cual Da Vinci podría haber sufrido un traumatismo agudo de la extremidad superior derecha y desarrollar una parálisis cubital. El nervio cubital se extiende desde el hombro hasta el dedo meñique y controla casi todos los músculos intrínsecos de la mano que permiten los movimientos motores finos.

Aunque un evento cardiovascular agudo puede haber sido la causa de la muerte de Da Vinci, su deterioro de la mano no se asoció con un deterioro cognitivo o un deterioro motor adicional, lo que significa que era poco probable un accidente cerebrovascular. "Esto puede explicar por qué dejó numerosos cuadros incompletos, incluida la Mona Lisa, durante los últimos cinco años de su carrera como pintor mientras seguía enseñando y dibujando", apunta el doctor Lazzeri.