Archivo - Hombre con dolor en el pecho. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Las enfermedades cardiovasculares causan la muerte de una de cada tres personas en el mundo. Los factores de riesgo tradicionales, como la hipertensión y el colesterol alto, se han relacionado ampliamente con el riesgo de padecer estas enfermedades.

Sin embargo, los estudios previos se han centrado generalmente en un único factor de riesgo y no han tenido en cuenta los cambios a largo plazo. Otros factores, como la función renal y los biomarcadores en la sangre, también podrían desempeñar un papel importante en el establecimiento del riesgo de enfermedad.

Las señales de alerta temprana podrían ayudar a los médicos a predecir quiénes corren riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral hasta 30 años antes de que ocurra el evento, según expertos de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

El estudio se publica en la revista 'JAMA Network Open'. Los científicos identificaron patrones tempranos en una serie de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares (afecciones que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos), como la hipertensión arterial, la diabetes y la función renal. También revelaron diferencias en la sangre de aquellos que sufrieron un evento cardiovascular, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral, más de una década antes.

Los hallazgos ponen de manifiesto una gran oportunidad para intervenir, reducir el riesgo cardiovascular y prevenir el desarrollo de enfermedades graves, según afirman los expertos.

LAS SEÑALES DE RIESGO CARDIOVASCULAR PUEDEN APARECER DÉCADAS ANTES

El equipo de investigación, liderado por la Universidad de Edimburgo, examinó datos de más de 100.000 personas entre 1985 y 2019 para explorar los patrones de múltiples factores de riesgo en relación con los eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo. La investigación, financiada por la British Heart Foundation, incluyó datos de cuatro estudios poblacionales realizados en Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido.

La presión arterial sistólica (la presión en las arterias cuando el corazón late o se contrae) fue sistemáticamente más alta en quienes desarrollaron enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes no las padecieron, comenzando en 4 mmHg más alta tres décadas antes y aumentando a 7 mmHg más cerca del evento.

Los patrones variaban entre sexos a lo largo de la vida. Las mujeres jóvenes tenían una presión arterial más baja que los hombres jóvenes, pero esto se invertía alrededor de los 65 años, cuando las lecturas femeninas tendían a ser más altas que las masculinas.

Los investigadores también identificaron diferencias importantes según la edad. Quienes sufrieron un evento cardiovascular a una edad más temprana tenían más probabilidades de padecer diabetes y un índice de masa corporal más elevado en las décadas previas al evento.

LOS ANÁLISIS DE SANGRE Y LA FUNCIÓN RENAL TAMBIÉN APORTAN PISTAS

Los patrones en los biomarcadores sanguíneos también revelaron diferencias tempranas entre quienes desarrollaron enfermedades cardiovasculares y quienes no. Los cambios en los niveles de una proteína llamada NT-proBNP, utilizada para monitorizar la insuficiencia cardíaca, podían observarse hasta 10 años antes.

Las trayectorias de otros factores de riesgo cardiovascular no tradicionales, como la actividad física y la función renal, también difirieron entre las personas con y sin eventos cardiovasculares. Según los expertos, el seguimiento de la evolución de los factores de riesgo a lo largo del tiempo podría ayudar a predecir mejor los eventos cardiovasculares graves. Añaden que también es necesario investigar si la incorporación de factores de riesgo no tradicionales podría mejorar la estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular.

El estudio no analizó los factores de riesgo según la etnia, y el equipo advierte que es necesario realizar más investigaciones que exploren las posibles diferencias en las trayectorias de los factores de riesgo y los biomarcadores entre los distintos grupos étnicos.

La doctora Dorien Kimenai, investigadora en el Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo, declara: "Me entusiasman los resultados de nuestro estudio, ya que demuestran que los factores de riesgo modificables comienzan a divergir 30 años antes de que se produzca un evento cardiovascular. Esto pone de manifiesto una gran oportunidad para desarrollar estrategias de prevención temprana a lo largo de la vida, utilizando los patrones de los factores de riesgo y biomarcadores establecidos y emergentes para reducir futuros eventos cardiovasculares".

El profesor Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, declara: "Para la gran mayoría de las personas, los infartos y los accidentes cerebrovasculares son completamente prevenibles. Pero muchos no nos damos cuenta de que estamos en riesgo hasta que es demasiado tarde".

Este estudio se suma a la creciente evidencia de que las señales de alerta de enfermedades cardiovasculares aparecen décadas antes de que se manifiesten. Esto podría llevar a que una simple medición de la presión arterial, o la presencia de proteínas en la sangre, se utilicen para advertir a las personas sobre su futuro riesgo cardiovascular.

Este tipo de conocimientos podría capacitar a las personas para realizar cambios en su estilo de vida o comenzar un tratamiento cuando aún son relativamente jóvenes, lo que podría reducir su riesgo, prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral y cambiar su futuro. "Por ahora, conviene recordar que todos podemos conocer nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, 'conociendo nuestros valores' y haciéndonos controlar la presión arterial y el colesterol, o bien, quienes vivan en Inglaterra, realizándose un chequeo médico gratuito del NHS con su médico de cabecera en la mediana edad", concluye.