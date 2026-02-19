Detectan más sustancias químicas PFAS de lo esperado en el cordón umbilical de bebés nacidos hace una década

Archivo - Madre dando a luz a un beb - ISTOCK/ORBON ALIJA - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Facultad de Medicina Mount Sinai ha mirado hacia atrás, a los bebés nacidos entre 2003 y 2006, y ha analizado con lupa la sangre de su cordón umbilical en busca de estos llamados “químicos permanentes”.

Los bebés estuvieron expuestos a muchos más "químicos permanentes" antes del nacimiento de lo que los científicos creían anteriormente, según una nueva investigación de la Facultad de Medicina Mount Sinai (Estados Unidos) publicada en 'Environmental Science & Technology'.

Miles de estos productos químicos, conocidos como sustancias perfluoroalquilo y polifluoroalquilo o PFAS, siguen utilizándose en la actualidad y sus efectos sobre la salud humana son poco conocidos, por lo que resulta crucial comprender mejor la exposición acumulada a los PFAS en el útero.

El estudio, dirigido por Shelley H. Liu, profesora asociada de Ciencias de la Salud Poblacional y Políticas en la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai, es el primero en utilizar un método basado en la ciencia de datos para estimar la exposición total a PFAS de un recién nacido, basándose en la detección química avanzada en la sangre del cordón umbilical.

Los PFAS son una amplia clase de sustancias químicas sintéticas que se utilizan en productos como utensilios de cocina antiadherentes, telas antimanchas, envases de alimentos y espumas ignífugas. A menudo se les denomina "sustancias químicas permanentes" porque persisten en el medio ambiente y el cuerpo humano.

Los investigadores midieron los PFAS en muestras archivadas de sangre del cordón umbilical, recolectadas entre 2003 y 2006 de 120 bebés en el Estudio HOME, con sede en Cincinnati (Estados Unidos).

ENCONTRARON 42 SUSTANCIAS PFAS CONFIRMADAS

Analizar dos décadas atrás permitió a los investigadores crear una nueva herramienta que puede vincularse con los resultados de salud de los participantes, ahora adolescentes, del estudio, lo cual será un foco de futuras investigaciones.

Utilizando un método de análisis químico no dirigido más reciente (una técnica que escanea cientos o miles de sustancias químicas simultáneamente en lugar de analizar una lista corta y predefinida), el equipo de investigación detectó muchas más sustancias PFAS en la sangre del cordón umbilical que las que detectan los métodos de análisis tradicionales, incluyendo compuestos más recientes y poco estudiados.

Los investigadores encontraron 42 sustancias PFAS confirmadas o presuntamente identificadas en la sangre del cordón umbilical utilizando este enfoque no dirigido. Muchas de estas PFAS no se analizan comúnmente con los métodos de análisis tradicionales y se desconocen sus efectos sobre la salud. Los resultados mostraron que los bebés están expuestos a una amplia gama de PFAS, incluyendo sustancias químicas perfluoradas, sustancias químicas polifluoradas y fluorotelómeros, antes del nacimiento.

Los investigadores crearon puntuaciones de carga ómica de PFAS, utilizando métodos de la teoría de respuesta al ítem, para resumir la exposición total a PFAS. Las puntuaciones ómicas de PFAS pueden interpretarse como una instantánea temporal de la exposición general a PFAS de un bebé.

NO HAY DIFERENCIAS SI LA MADRE ES PRIMERIZA

Es importante destacar que cuando los investigadores utilizaron esta evaluación más amplia de PFAS, no observaron diferencias de exposición entre los bebés nacidos de madres primerizas y aquellos nacidos de madres con embarazos previos, una diferencia que estudios anteriores habían informado utilizando paneles de PFAS más limitados.

"Nuestros hallazgos sugieren que la forma en que medimos las PFAS es realmente importante", destaca Liu. "Al analizarlo más exhaustivamente, observamos que los bebés están expuestos a muchas más sustancias químicas PFAS antes de nacer de lo que pensábamos, y algunos de los patrones que creíamos comprender podrían cambiar".

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha identificado la reducción de la exposición a sustancias químicas ambientales tóxicas como los PFAS como un "área crítica de intervención". No obstante, el embarazo es un período de mayor vulnerabilidad. Investigaciones previas han vinculado la exposición prenatal a PFAS con bajo peso al nacer, parto prematuro, alteraciones de la respuesta inmunitaria a las vacunas, cambios metabólicos y otros problemas de desarrollo. "Nuestro estudio ayuda a demostrar que la exposición prenatal a PFAS es más compleja y generalizada de lo que sugerían estudios anteriores", advierte Liu. "Comprender el panorama completo es esencial si queremos proteger la salud infantil y reducir los riesgos ambientales prevenibles".

Tras estos hallazgos, los investigadores planean investigar si una mayor exposición acumulada a PFAS en los primeros años de vida conduce a consecuencias negativas para la salud. También pretenden profundizar en los efectos sobre la salud de las sustancias químicas PFAS nuevas y poco estudiadas identificadas en la sangre del cordón umbilical. Asimismo, esperan perfeccionar aún más las herramientas que pueden apoyar la prevención primaria de enfermedades.