Los investigadores Gloria Peiró y Yoel Genaro - GVA

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha identificado dos proteínas presentes en la sangre que se han asociado al pronóstico del cáncer de mama en sus estadios iniciales.

Los resultados han apuntado a su posible interés para estudiar el riesgo de recaída y la supervivencia de las pacientes, si bien todavía no permiten utilizar estas proteínas para predecir individualmente la evolución de la enfermedad ni modificar su seguimiento clínico.

El estudio, financiado por la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), está desarrollado por el grupo de investigación en Cáncer de Mama e Inmunología de Isabial, coordinado por Gloria Peiró, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Asimismo, ha contado con la colaboración de profesionales de los servicios de Oncología, Anatomía Patológica y Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, junto con investigadores del área de Inmunología de la Universidad de Alicante (UA). También ha participado el equipo de Bioinformática de Isabial para la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial (IA).

En el trabajo, que ha tenido una duración de cinco años, se han analizado muestras sanguíneas de 229 pacientes con cáncer de mama, obtenidas antes de cualquier tratamiento, y de 50 mujeres sanas, con el fin de estudiar cómo las alteraciones del sistema inmunitario pueden relacionarse con las características del tumor y su evolución.

Tras el análisis de 62 proteínas relacionadas con la respuesta inmunitaria, los resultados han permitido identificar 27 con niveles alterados en las pacientes con cáncer de mama. Entre ellas, se encuentra IL-2RA, cuyos niveles elevados se asociaron con una "menor supervivencia", y PD-1 soluble, cuyos niveles altos se relacionaron con una "menor supervivencia libre de enfermedad".

El investigador de Isabial y autor principal del estudio, Yoel Genaro Montoyo-Puyol, ha señalado que "el cáncer de mama, incluso en sus estadios más tempranos, puede provocar alteraciones en el sistema inmunitario".

Además, ha asegurado que han cumplido su objetivo, que era identificar esas alteraciones y comprobar si podían proporcionar "información sobre el comportamiento del tumor y el pronóstico de la enfermedad".

FUTURA APLICACIÓN

El principal interés de estos hallazgos reside en su posible aplicación futura como información complementaria para valorar el pronóstico de las pacientes ya diagnosticadas, siempre que nuevas investigaciones confirmen su utilidad.

"Si conseguimos validar estos resultados, podríamos identificar desde el diagnóstico a pacientes con mayor riesgo de evolución desfavorable, establecer un seguimiento más estrecho y avanzar hacia una medicina más personalizada", ha manifestado el doctor.

En este sentido, los investigadores han subrayado que los resultados son "preliminares" y deberán confirmarse en estudios con "un mayor número de pacientes y muestras de diferentes hospitales" antes de determinar su "posible traslación a la práctica clínica".