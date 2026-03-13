Detectan un aumento de cepas resistentes a los antibióticos comunes para la gonorrea

Investigadores de Fisabio - FISABIO

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fisabio ha analizado la evolución de la gonorrea en la Comunitat Valenciana durante 12 años y ha detectado un aumento destacable de cepas resistentes a los antibióticos comunes. Los resultados indican que gran parte de estas resistencias están asociadas a la introducción de nuevos linajes bacterianos en la Comunitat.

La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que, si no se trata adecuadamente, puede provocar problemas de salud sexual y reproductiva. En los últimos años, los casos han aumentado significativamente en Europa y en España, al mismo tiempo que crece la resistencia de la bacteria a los medicamentos utilizados, explica la fundación de investigación sanitaria.

Ante el aumento de la resistencia a los antibióticos, conocer qué cepas circulan y cómo evolucionan es clave para reorientar las estrategias de salud pública. En el contexto valenciano, un equipo investigador de Fisabio, liderado por Leonor Sánchez Busó, experta en análisis bioinformático de patógenos del género Neisseria, ha analizado un total de 1.647 muestras de casos confirmados de gonorrea procedentes de 13 hospitales.

Las muestras, recogidas entre 2012 y 2024, fueron secuenciadas para reconstruir la circulación de las cepas en el territorio. La investigación , que combina datos clínicos, epidemiológicos y genómicos, revela altos niveles de resistencia a antibióticos como la ciprofloxacina y la azitromicina, así como una proporción relevante de cepas con menor sensibilidad a la ceftriaxona. Gran parte de estas resistencias están asociadas a la introducción repetida de nuevos linajes bacterianos, que una vez presentes en la región han logrado mantenerse y transmitirse de forma sostenida durante décadas.

En concreto, se han identificado dos linajes principales (NG-STAR CC1615 y CC63) responsables de una parte importante de los casos que presentan con frecuencia alteraciones genéticas conocidas como mosaicos mtr. Estas alteraciones facilitan la expulsión de antibióticos de la bacteria y reducen la eficacia de los tratamientos.

"En este estudio hemos detectado una entrada constante de linajes resistentes en la Comunitat Valenciana, muchos de los cuales logran mantenerse y transmitirse en el tiempo. La lucha contra la resistencia a los antibióticos es un reto global que debe empezar a abordarse a nivel local, y para ello la colaboración con hospitales de la región ha sido esencial", explica la investigadora principal del estudio.

El análisis completo se publicó recientemente en la revista científica internacional Clinical Microbiology and Infection, bajo el título de 'La reciente introducción de linajes de Neisseria gonorrhoeae portadores del mosaico mtr impulsa la transmisión local'.