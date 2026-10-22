Detectan alteraciones cerebrales previas a los síntomas del Alzheimer en ratones

Archivo - Imagen de recurso de un cerebro. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con el Instituto Cajal del CSIC, han estudiado la actividad eléctrica cerebral durante la progresión de la enfermedad de Alzheimer en ratones, y han detectado alteraciones de los ritmos cerebrales antes incluso de que la enfermedad se manifieste, lo que podría servir para mejorar su detección precoz.

Los resultados, publicados en 'Neurobiology of Disease', se han obtenido a través de una electroencefalografía. En ellos, se muestran en los ratones más jóvenes alteraciones en la actividad cerebral a pesar de que en esta etapa del desarrollo los animales aún no presentaban conocidos signos de la enfermedad como placas de amiloide, neuroinflamación o muerte neuronal.

En concreto, se ha utilizado el modelo 5XFAD, un modelo de ratón ampliamente utilizado en la investigación preclínica para estudiar la patología y la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La ventaja de utilizar este modelo es que se puede estudiar el cerebro de los animales en distintas etapas de su vida, tanto en animales jóvenes, cuando están aparentemente sanos y son asintomáticos, como en animales adultos y de edad avanzada, que mostrarán con toda certeza los signos de neurodegeneración característicos de la enfermedad de Alzheimer.

Entre los hallazgos más reseñables, a esta edad los ratones presentaron un aumento de las oscilaciones de alta frecuencia (HFO) del electroencefalograma (rango de 100-500 Hz), un resultado compatible con una condición cerebral de hiperexcitabilidad generalizada. Estas oscilaciones de alta frecuencia se modularon por la fase de las oscilaciones cerebrales más lentas (banda theta).

Las alteraciones cerebrales observadas en los ratones jóvenes asintomáticos fueron aún más evidentes una vez que la enfermedad se manifestó, coincidiendo con la aparición de signos claros de neuroinflamación y muerte neuronal, lo que podría respaldar el potencial predictivo de la electroencefalografía como herramienta de diagnóstico temprano.

"Aunque queda por determinar si estas alteraciones están presentes en seres humanos con predisposición a desarrollar la enfermedad, nuestros resultados respaldan el potencial de la predicción multimodal, combinando marcadores electrofisiológicos de función cerebral con técnicas de imagen cerebral o detección molecular en líquido cefalorraquídeo o en plasma, para optimizar nuestra precisión predictiva e iniciar tratamientos tempranos en pacientes asintomáticos", ha finalizado Daniel González-Nieto, de la Unidad de Neurología Experimental del Centro de Tecnología Biomédica y del Grupo Tecnologías para Ciencias de la Salud de la UPM, que ha dirigido la investigación.