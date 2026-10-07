Detectan que alteraciones de Alzheimer aparecen en sangre antes de los síntomas en síndrome de Down

Investigadoras del estudio - IR SANT PAU

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha detectado que en personas con síndrome de Down los niveles de b-sinucleína, una proteína relacionada con el funcionamiento de las sinapsis del Alzheimer, aparece en sangre décadas antes de los síntomas y antes que otros biomarcadores sanguíneos de la enfermedad.

Publicado en 'Alzheimer's & Dementia', identifica cambios en la b-sinucleína en sangre desde la tercera década de vida, "alrededor de 21 años antes de la edad media de diagnóstico del Alzheimer prodrómico en la cohorte estudiada", informa el centro en un comunicado de este miércoles.

La investigación, fruto de una colaboración con la Universidad Martin-Luther en Alemania y el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas, sitúa la b-sinucleína como "un prometedor marcador de los cambios sinápticos más tempranos de la enfermedad".

Los investigadores recurrieron a participantes de la Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative (Dabni) y de la Sant Pau Initiative on Neurodegeneration (Spin): analizaron a 131 personas (88 adultos con síndrome de Down y 43 sin síndrome de Down cognitivamente sanas).

HALLAZGOS

Los participantes con síndrome de Down se encontraban en diferentes fases del continuo de la enfermedad de Alzheimer: 35 estaban todavía en una fase asintomática, 18 presentaban Alzheimer prodrómico y 35 tenían demencia por Alzheimer.

Los resultados mostraron que los niveles de b-sinucleína eran ya 1,83 veces superiores en las personas con síndrome de Down todavía asintomáticas respecto a los controles, y la diferencia aumentaba a medida que avanzaba la enfermedad, hasta alcanzar valores 2,82 veces superiores en la fase prodrómica y 3,67 veces superiores en las personas con demencia.

Analizaron pTau217, vinculada a la patología tau; NfL, indicador de daño axonal; y GFAP, asociada a la respuesta de astrocitos: vieron que las concentraciones de b-sinucleína empezaron a diferenciarse entre las personas con y sin síndrome de Down desde la tercera década de vida, pero que pTau217, NfL y GFAP "no se separaron claramente hasta finales de la cuarta década o comienzo de la quinta".

El estudio aporta evidencias de que el aumento de b-sinucleína no constituye únicamente una diferencia detectada en un análisis de sangre, sino que se relaciona con otros cambios asociados a la enfermedad, ya que los niveles más elevados de esta proteína se asociaron con peor rendimiento cognitivo y de la memoria episódica.