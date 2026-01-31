Por qué el deseo sexual parece siempre activo en el hombre y en la mujer no: así mandan las hormonas

Archivo - Escena romántica de una pareja. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

Las hormonas son sustancias químicas que circulan por el cuerpo dando señales para que todo funcione de manera coordinada y ordenada en nuestro cuerpo desde antes del nacimiento. Tenemos hormonas sexuales: la testosterona, la progesterona y los estrógenos.

Cuenta Paloma Gil, médico especialista en Endocrinología y Nutrición, doctora en Medicina, en 'El poder invisible de tus hormonas' (Aguilar), que éstas no sólo se encargan de moldear nuestros comportamientos y emociones, sino también en cincelar nuestras características físicas.

"Aunque siempre se han relacionado las hormonas con los cambios emocionales en la mujer, las hormonas fluctúan y ejercen efectos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. (...) Es decir, que aunque las mujeres tengamos la fama, también el estado emocional de los hombres está influido por sus altibajos hormonales", advierte.

En el caso concreto de la vida sexual dice que influyen de tal manera que cuando hay déficit de hormonas sexuales disminuye, por ejemplo, el deseo sexual, al tiempo que la falta de estas hormonas sexuales puede hacer que un hombre sea impotente y se inhabiliten sus relaciones sexuales.

"Dentro de un rango de normalidad, además, todo el ciclo menstrual y demás está diseñado para el aumento del deseo sexual alrededor de la ovulación, y que haya un menor deseo antes de la menstruación, ya que somos menos fértiles; mientras que en el hombre deseo sexual está siempre activo porque continuamente podría dejar a alguien 'embarazada'".

Añade la doctora Gil que, en las mujeres, las hormonas sexuales influyen mucho, y no sólo en el deseo sexual sino por ejemplo también en su lubricación vaginal, en la fertilidad (aunque esto en el caso de ambos sexos), en el embarazo, en el parto, en el postparto y en la lactancia, entre otros campos.

"Es importante conocer las hormonas para conocernos a nosotros mismos y que cada uno pueda valorar por qué le pueden pasar o no ciertas cosas, especialmente en el caso de las mujeres que vivimos con un tiovivo hormonal, pero también en el caso de los hombres. Muchas veces se infravalora la importancia que tienen también en los hombres las hormonas. Y la bajada de hormonas sexuales que puede haber con los años está también ligada a enfermedades mentales en ambos sexos. Las hormonas juegan un papel muy importante y su equilibro en cómo te sientes a nivel de salud mental", aclara la doctora Paloma Gil.

MICROBIOTA Y HORMONAS SEXUALES

Igualmente, resalta que no sólo la microbiota influye en nuestras hormonas, sino que esta experta en Endocrinología subraya que a su vez las hormonas sexuales, y en especial los estrógenos y la progesterona modulan la composición de nuestra microbiota intestinal y vaginal, "y esto afecta a funciones inmunológicas y metabólicas claves en la salud femenina".

Dice que los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, el embarazo, o la menopausia alteran significativamente nuestra microbiota, lo que puede predisponer a las mujeres a padecer enfermedades como vaginosis bacteriana, obesidad o diabetes gestacional.

Pero es que también señala que alteraciones en la microbiota intestinal pueden asociarse con niveles bajos de testosterona, afectando a la libido, al estado de ánimo y a la función muscular.

CONSEJOS PARA CUIDAR TUS HORMONAS SEXUALES

Con todo ello, esta especialista aporta una serie de consejos para cuidar de nuestras hormonas sexuales:

·Cuidar de nuestro estilo de vida, ya que así estaremos cuidando nuestra salud reproductiva. "La ovulación, el deseo sexual, la calidad del esperma o del óvulo, todo está regulado por el equilibrio hormonal", añade.

·Escucha tu ciclo menstrual y no lo sufras: "Tus hormonas cambian cada mes y con ellas cambia también tu cuerpo y tu mente. Aprender a identificar tus fases puede ayudarte a organizar tu energía, priorizar tu autocuidado, y tomar decisiones más conscientes", resalta esta doctora.

·Tus hormonas influyen más de lo que crees en cómo te sientes y cómo se sienten los que están a tu alrededor. "Cuanto notes algo raro, ten paciencia, puede que sus hormonas no estén demasiado equilibradas. Y si eres tú quien está raro, intenta postergar cuestiones espinosas", aconseja.