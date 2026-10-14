El descubrimiento inesperado de anticuerpos anormales podría explicar el cáncer infantil

Archivo - Recuperación niño pequeño acostado en la cama del Hospital para dormir, la madre sostiene su mano reconfortante. Se centran en las manos. Emotivo momento familiar. - ISTOCK /GORODENKOFF - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos de la Universidad de Bergen en Noruega evidencia un nuevo mecanismo, hasta ahora desconocido, para el desarrollo del cáncer en niños: estos parecen producir una cantidad inusual de anticuerpos anómalos contra los componentes básicos de la maquinaria de reparación del ADN, un conjunto diverso de cientos de proteínas que identifican y corrigen daños o errores en el genoma.

Este importante descubrimiento podría abrir la puerta a la detección precoz del cáncer en niños pequeños, con la esperanza de prevenir que desarrollen este tipo de cáncer pediátrico durante su adolescencia. Los autores publican sus hallazgos en la revista 'Frontiers in Immunology'.

"Demostramos que muchos niños con diversos tipos de cáncer tienen anticuerpos contra algunas de sus propias proteínas de reparación del ADN. También demostramos que estos 'autoanticuerpos' pueden entrar en las células vivas y unirse a estas proteínas esenciales, e incluso inhibir su actividad", apunta el doctor Ola Myklebost, autor principal del estudio y profesor emérito de oncología molecular en la Universidad de Bergen.

Los cánceres pediátricos, como la leucemia, el mieloma, el neuroblastoma y el osteosarcoma, difieren de los cánceres en adultos en sus causas, localización, tipo y respuesta al tratamiento. En comparación con los adultos, los niños han tenido menos tiempo para acumular daño en el ADN canceroso debido a la exposición a factores ambientales, el estilo de vida y el envejecimiento. Por lo tanto, los cánceres pediátricos tienden a presentar menos mutaciones que los de adultos y se originan en células menos maduras, como las células madre o progenitoras.

Los investigadores caracterizaron el 'proteoma', es decir, el conjunto de proteínas expresadas, en muestras de tumores y sangre de 175 adultos y niños con sarcoma o leucemia linfoblástica aguda, recolectadas entre 2014 y 2017 a través del Estudio Noruego de Sarcoma NoSarC, el Biobanco Noruego de Cáncer Infantil y el Biobanco de Investigación Oncológica del Hospital Universitario de Oslo (Noruega). Compararon estas muestras con muestras de personas sanas anónimas, como donantes de sangre y niños que participaron en el Estudio de Crecimiento de Bergen o que visitaron una clínica en Bergen.

Los resultados mostraron que, en comparación con los adultos jóvenes y las personas mayores, los niños de entre dos y 19 años con cáncer pediátrico presentaban una cantidad mucho mayor de anticuerpos de la clase IgG contra las proteínas de reparación del ADN que circulaban en su sangre. Estos autoanticuerpos se dirigían principalmente a RAD52, NUMA1, ALKBH7, APBB1, UNG y MGMT, genes clave estrechamente implicados en la reparación del ADN, pero que no presentaban mutaciones significativas en estos cánceres.

Para averiguar si estos autoanticuerpos podrían explicar por qué estos niños desarrollaron cáncer, lo científicos analizaron muestras seleccionadas de 59 niños en edad escolar que participaron en los estudios de cohorte a largo plazo británicos 'Estudio Longitudinal de Padres e Hijos de Avon' y 'Nacidos en Bradford'. La mitad de estos niños desarrollaron cáncer años después (pero antes de los 30 años), mientras que la otra mitad no.

"Si bien esta cohorte es pequeña, fue la mejor que pudimos encontrar a nivel internacional", cuenta Myklebost. "Aun así, pudimos demostrar que, efectivamente, los niños que posteriormente desarrollaron cáncer (en promedio, seis años después de la toma de muestras de sangre) tenían aproximadamente ocho veces más probabilidades que sus pares sanos de tener anticuerpos contra al menos un antígeno central involucrado en la reparación del ADN".

Los autores plantearon la hipótesis de que la acción de estos autoanticuerpos sobre las proteínas de reparación del ADN podría generar un fenotipo similar al observado en proteínas relacionadas con variantes hereditarias defectuosas que predisponen al cáncer. Al entrar en la célula o su núcleo, podrían unirse a las proteínas diana, inmovilizarlas o inhibirlas directamente, dificultando así la reparación normal del ADN. Esta reparación deficiente podría, a su vez, provocar cáncer infantil.

Fundamentalmente, en experimentos posteriores los científicos pudieron demostrar que estos autoanticuerpos pueden entrar en las células, especialmente durante la fase en que estas finalizan su crecimiento y se preparan para dividirse. Dentro de la célula, parecen concentrarse en el orgánulo TIGER, un lugar donde se producen y modifican factores de transcripción y otras proteínas esenciales, aunque de corta duración.

"[Estos resultados] en conjunto proporcionan un mecanismo plausible para el aumento del daño celular que podría conducir al desarrollo del cáncer", concluyeron los autores.

Los resultados apuntan inmediatamente a la posibilidad de realizar pruebas de detección en niños para detectar precozmente cualquier predisposición autoinmune al cáncer, con la esperanza de prevenir su posterior progresión a la enfermedad o su detección temprana.

"Actualmente estamos investigando el efecto de los anticuerpos de los pacientes en la reparación de mutaciones inducidas en células cultivadas. En última instancia, esperamos clonar glóbulos blancos que secretan dichos autoanticuerpos y comprobar si tienen efectos cancerígenos en ratones para demostrar definitivamente nuestra hipótesis", finaliza Myklebost.