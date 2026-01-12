Descubren un tratamiento potencial para la anemia de Diamond-Blackfan con fármacos existentes

Integrantes del gupo Inmunidad, Inflamación y Cáncer - UMU

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universidad de Murcia (UMU), el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) y el Centro de Investigación Biomédica en Red-Enfermedades Raras (CIBERER) ha identificado varios fármacos aprobados por las agencias reguladoras que podrían convertirse en un nuevo tratamiento para la anemia de Diamond-Blackfan (DBA), una enfermedad rara caracterizada por un fallo severo de la producción de glóbulos rojos.

Este estudio acaba de ser publicado por el grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer en EMBO Molecular Medicine, una de las revistas internacionales de referencia en biomedicina traslacional, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

La DBA afecta principalmente desde la infancia y, entre sus síntomas, puede provocar malformaciones congénitas y retraso en el crecimiento. Actualmente se maneja con corticoides, transfusiones frecuentes o trasplante de médula ósea, tratamientos que conllevan efectos secundarios.

"Existía una necesidad urgente de terapias seguras, eficaces y accesibles", ha manifestado el catedrático de la UMU y líder de este estudio, Victoriano Mulero.

DEL PEZ CEBRA AL PACIENTE

Este trabajo utiliza la plataforma Cebra Única para reproducir de forma precisa las alteraciones observadas en pacientes con DBA.

Empleando modelos genéticos de pez cebra, con una similitud del 70% con los genes humanos, así como células humanas editadas por CRISPR y células provenientes de la médula ósea de los propios pacientes, el equipo ha demostrado que el fallo en los glóbulos rojos se debe a la activación inapropiada del inflamasoma NLRP1, que actúa como sensor intracelular del peligro y que inhibe el proceso biológico de producción de glóbulos en la médula ósea.

Conocido este mecanismo, el equipo evaluó fármacos ya aprobados y comercializados y descubrieron que tres inhibidores de tirosina-quinasas (dasatinib, nilotinib e imatinib), que se emplean, por ejemplo, para interrumpir la señal de las células cancerosas y evitar que crezcan y se multipliquen, pueden bloquear también esta vía inflamatoria en DBA.

Estos resultados se reproducen con éxito en todos los sistemas biológicos empleados, tanto en el pez cebra como en las células humanas.

HACIA EL ENSAYO CLÍNICO

Este descubrimiento contribuye a sentar las bases para la solicitud de designación de medicamento huérfano (ODD), que es como comúnmente se llama a los fármacos empleados en las enfermedades raras, y para el desarrollo del primer ensayo clínico con dasatinib en DBA, en colaboración con la empresa farmacéutica Zentiva.

"Con este trabajo demostramos el potencial del reposicionamiento farmacológico para ofrecer soluciones reales a enfermedades raras sin terapias específicas", ha destacado Mulero.

Este estudio forma parte de la tesis doctoral de Juan Manuel Lozano Gil, realizada bajo la codirección de Victoriano Mulero, Sylwia D.Tyrkalska y Alicia Martínez, y ha sido financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, la Consejería de Salud y el CIBERER.