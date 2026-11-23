Archivo - Vacuna de ARNm de nanopartículas lipídicas - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

A medida que envejecemos, el sistema inmunitario pierde parte de su capacidad para reconocer y combatir amenazas como las infecciones y las células cancerosas. Este deterioro, conocido como inmunosenescencia, ayuda a explicar por qué las personas mayores presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades y pueden responder peor a las vacunas.

Un nuevo estudio de la Universidad de Monash (Australia) ha descubierto un patrón genético del envejecimiento inmunológico, lo que arroja luz sobre por qué nuestros cuerpos se vuelven menos eficaces para combatir el cáncer y las infecciones a medida que envejecemos.

Publicado en 'Science Immunology', el estudio preclínico identificó cambios genéticos que provocan que las células inmunitarias envejecidas sean menos eficaces, lo que ayuda a explicar por qué las personas mayores son más susceptibles al cáncer y experimentan infecciones más frecuentes y graves.

Este descubrimiento, liderado por investigadores del Instituto de Descubrimiento Biomédico de Monash, podría allanar el camino a nuevas terapias que ayuden a las personas a mantener sistemas inmunitarios más fuertes y saludables durante más tiempo y, potencialmente, a ralentizar otros aspectos del envejecimiento.

El doctor Daniel Thiele, primer autor del estudio e investigador del Instituto de Descubrimiento Biomédico de Monash, informa de que los hallazgos ayudan a explicar por qué el envejecimiento nos hace cada vez más vulnerables a las enfermedades.

"El envejecimiento es el mayor factor de riesgo de cáncer en general. Nuestro sistema inmunológico está constantemente examinando nuestro cuerpo en busca de células potencialmente cancerosas y eliminándolas, a menudo sin que nos demos cuenta", afirma.

A medida que envejecemos, este sistema de defensa natural se vuelve menos eficaz, lo que nos hace más vulnerables al cáncer y a las infecciones, y reduce nuestra capacidad de respuesta a las vacunas. Este estudio proporciona un modelo del envejecimiento inmunológico, a partir del cual podemos identificar posibles objetivos para revertir aspectos de ese deterioro.

Los investigadores se centraron en las células T CD8+, un tipo de célula inmunitaria que actúa como primera línea de defensa del organismo, identificando y destruyendo las células infectadas y cancerosas.

TRES CAMBIOS GENÉTICOS ALTERAN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEFENSAS CON LA EDAD

Utilizando modelos preclínicos de ratones, los investigadores identificaron tres formas distintas en que el envejecimiento altera las instrucciones genéticas que controlan el funcionamiento de las células inmunitarias, afectando su capacidad para adaptarse a nuevas amenazas, regular las respuestas inmunitarias y mantenerse sanas.

También descubrieron un grupo de células inmunitarias envejecidas, hasta entonces desconocido, que no solo pierden su capacidad para proteger al cuerpo contra las enfermedades, sino que además suprimen activamente las respuestas de otras células inmunitarias.

"Incluso dentro de un mismo individuo que envejece, descubrimos que las células inmunitarias pueden envejecer de maneras notablemente diferentes. Algunas células pierden su capacidad para protegernos contra las enfermedades, mientras que otras comienzan a interferir con las defensas inmunitarias del propio organismo. Al comprender qué falla dentro de estas células, podemos comenzar a identificar formas más específicas de restaurar la función inmunológica a medida que envejecemos", concluye Daniel Thiele.