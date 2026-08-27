Descubren en ratones unas estructuras similares a ganglios linfáticos que combaten el cáncer cerebral

Archivo - Imagen de recurso de un ratón de laboratorio. - D-KEINE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (EEUU) han descubierto por primera vez estructuras similares a ganglios linfáticos en la médula ósea del cráneo de ratones y han demostrado que actúan como primera línea de defensa contra el cáncer cerebral antes de que los ganglios linfáticos distantes reciban la señal de la presencia de células anormales. Los investigadores también han hallado evidencia de células inmunitarias similares en la médula ósea del cráneo humano.

Durante décadas, los científicos asumieron que el cerebro y el sistema inmunitario no se comunicaban. El nuevo estudio revela que el cerebro no solo se comunica con el sistema inmunitario, sino que también ha ubicado "estaciones de seguridad" inmunitarias cerca, más próximas que otros órganos. El estudio, publicado en 'Nature', es el primero en encontrar este tipo de centros inmunitarios en el hueso.

"Este estudio revela que la médula ósea del cráneo es mucho más que una simple estructura; alberga centros previamente desconocidos para las respuestas inmunitarias específicas del cerebro", ha afirmado el autor principal, Jonathan Kipnis, doctor en filosofía , profesor distinguido Alan A. y Edith L. Wolff de Patología e Inmunología e investigador del BJC en WashU Medicine.

"El descubrimiento de este nicho inmunitario localizado cambia nuestra perspectiva sobre las interacciones neuroinmunitarias y abre nuevas e interesantes vías para el tratamiento de tumores cerebrales y otras enfermedades neurológicas", ha destacado.

EL SISTEMA DE RESPUESTA RÁPIDA DEL CEREBRO

El laboratorio de Kipnis puso en tela de juicio la idea, antes ampliamente aceptada, de que el cerebro está protegido del sistema inmunitario, al descubrir vasos linfáticos que atraviesan la duramadre, la capa externa de tejido que envuelve el cerebro bajo el cráneo. Más recientemente, su equipo identificó diminutos canales físicos que conectan el cráneo, la duramadre y el tejido cerebral , revelando un conducto directo para que las células inmunitarias y los desechos celulares se muevan entre el cerebro y la médula ósea del cráneo.

En el nuevo estudio realizado con ratones, rastrearon el movimiento de proteínas desde el cerebro a través de canales hasta la médula ósea del cráneo, donde descubrieron estructuras del sistema inmunitario que normalmente se encuentran en los ganglios linfáticos. Estas estructuras actúan como el centro de entrenamiento del sistema inmunitario, donde las células T foliculares auxiliares, un tipo de célula inmunitaria, ayudan a otras células inmunitarias llamadas células B a crear grandes cantidades de anticuerpos potentes que ayudan a combatir enfermedades e infecciones.

CÓMO PUEDE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DEL CRÁNEO COMBATIR EL CÁNCER

Para comprobar si estos centros cercanos protegen activamente contra las enfermedades cerebrales, el equipo utilizó un modelo de glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral. Descubrieron que, en ratones con cáncer cerebral, la interrupción de los centros inmunitarios del cráneo mediante un fármaco provocaba que los tumores crecieran más rápido que en los ratones con centros intactos. Alterar su función redujo la supervivencia, lo que demuestra que el cerebro depende activamente de estos centros locales para defenderse del cáncer.

"Este hallazgo cambia radicalmente nuestra comprensión actual de la neuroinmunología. Saber que el cerebro depende de las células de primera línea en el cráneo circundante para su defensa tiene el potencial de cambiar nuestra forma de pensar sobre el desarrollo de terapias para muchas afecciones neurológicas, incluida la enfermedad de Alzheimer", ha afirmado Jony Kipnis.

Los investigadores también desarrollaron una terapia dirigida diseñada para potenciar la producción de anticuerpos en la médula ósea del cráneo. Al administrar una mezcla de tres proteínas que estimulan el sistema inmunitario mediante un gel aplicado directamente bajo el cuero cabelludo, los investigadores provocaron una oleada de respuestas inmunitarias para combatir el cáncer.

Estas respuestas, según la investigación, se produjeron primero en los centros inmunitarios de la médula ósea del cráneo y, posteriormente, en los ganglios linfáticos cercanos fuera del cráneo. Los ratones que recibieron el gel experimentaron una mejor respuesta al tumor y vivieron más tiempo en comparación con los ratones del grupo de control.