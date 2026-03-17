Descubren por qué las personas con TDAH pierden atención: su cerebro 'entra en modo sueño' mientras están despiertos

Archivo - Mujer con electrodos en la cabeza en un laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mantener la atención durante una tarea puede ser un desafío, pero para las personas con TDAH, la dificultad puede ser mucho mayor. Un equipo de la Universidad de Monash ha identificado un fenómeno cerebral que podría explicar por qué estos individuos se distraen con frecuencia y cometen errores durante tareas prolongadas.

QUÉ ES LA ACTIVIDAD CEREBRAL SIMILAR AL SUEÑO

La actividad cerebral similar al sueño en adultos despiertos influye en la atención sostenida durante una tarea en personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) , según un artículo de la Universidad de Monash (Australia) publicado en 'Jneurosci'.

Los investigadores compararon la actividad cerebral similar al sueño de 32 adultos con TDAH que habían suspendido su medicación con la de 31 adultos neurotípicos mientras realizaban una tarea que requería atención sostenida.

El grupo con TDAH presentó mayor actividad cerebral similar al sueño, la cual se asoció con más lapsos de atención. Análisis posteriores revelaron que esta actividad podría explicar la relación entre el TDAH y los problemas de atención, incluyendo errores en la tarea, tiempos de reacción más lentos y somnolencia.

"La actividad cerebral similar al sueño es un fenómeno normal que ocurre durante tareas exigentes. Piensa en salir a correr una larga distancia y cansarte después de un rato, lo que te obliga a parar para descansar. Todos experimentamos estos breves momentos de actividad similar al sueño", explica Pinggal.

Sin embargo, "en las personas con TDAH, esta actividad se produce con mayor frecuencia, y nuestra investigación sugiere que este aumento de la actividad similar al sueño podría ser un mecanismo cerebral clave que ayude a explicar por qué estas personas tienen más dificultades para mantener una atención y un rendimiento constantes durante las tareas".

En poblaciones neurotípicas, la estimulación auditiva durante el sueño puede potenciar las ondas lentas, lo que a su vez podría reducir la actividad cerebral similar al sueño al día siguiente, durante la vigilia. Pinggal concluye que un posible siguiente paso sería investigar si este enfoque disminuye de manera similar la actividad similar al sueño durante la vigilia en personas con TDAH.