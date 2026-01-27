Descubren cómo un pequeño azúcar desencadena reacciones fundamentales en las células

Los investigadores de la Universidad de Zaragoza Mattia Ghirardello, Pedro Merino, Tomás Tejero, Ignacio Sanz. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Investigadores de la Universidad de Zaragoza (Unizar), en colaboración con socios internacionales, han publicado dos artículos de investigación y un artículo de revisión que suponen un avance significativo en la comprensión de las fucosiltransferasas (FTs), una familia clave de enzimas responsables de la fucosilación de las glicoproteínas. En conjunto, estos trabajos revelan cómo la dinámica enzimática, la distorsión del sustrato y la diversificación evolutiva determinan el funcionamiento de estas enzimas en plantas y mamíferos.

Más allá de su interés básico, estos resultados tienen una repercusión potencial directa en la vida cotidiana. Las fucosiltransferasas participan en la modificación de proteínas clave implicadas en enfermedades como el cáncer, procesos inflamatorios o trastornos del sistema inmunitario, ha informado la institución académica.

En particular, FUT8 es una diana de gran interés para el desarrollo de fármacos inhibidores y para mejorar la eficacia de anticuerpos terapéuticos utilizados en oncología.

Además, comprender cómo funcionan estas enzimas permite avanzar en bioingeniería y glicoingeniería, optimizando la producción de terapias más seguras y eficaces, así como el diseño de nuevos enfoques biotecnológicos con impacto sanitario e industrial.

PRINCIPALES AVANCES CIENTÍFICOS

La FUT11 vegetal distorsiona activamente el azúcar aceptor durante la catálisis. En un artículo publicado en Nature Communications, el equipo describe la base estructural y mecanística de la FUT11 de Arabidopsis thaliana, la enzima responsable de la a1,3-fucosilación central de los N-glicanos en plantas.

Frente a la visión clásica que consideraba al azúcar aceptor como un elemento pasivo, el estudio demuestra que FUT11 induce activamente una distorsión transitoria del residuo de GlcNAc más interno.

Esta distorsión permite alinear el grupo reactivo y facilita la reacción mediante un mecanismo asíncrono intermedio entre SN1 y SN2, con la formación transitoria de un ion oxocarbenio. El trabajo combina cristalografía de rayos X, microarrays de glicanos, mutagénesis y simulaciones computacionales multiescala.

Del mismo modo, la activación de bucles inducida por el donador controla la catálisis en la FUT8 humana. En un estudio publicado en ACS Catalysis, los autores analizan en detalle el ciclo catalítico completo de la FUT8 humana, la única enzima responsable de la a1,6-fucosilación central de los N-glicanos en mamíferos.

Mediante simulaciones avanzadas de dinámica molecular, QM/MM y metadinámica, se demuestra que la unión del GDP-fucosa desencadena un reordenamiento coordinado de dos bucles flexibles, estabilizando una conformación cerrada y catalíticamente activa.

La transferencia de la fucosa tiene lugar mediante un mecanismo SN2 altamente asíncrono, situado en la frontera entre SN1 y SN2, con carácter transitorio de par iónico pero sin formación de un intermediario estable. Estos resultados conectan directamente la dinámica estructural de la enzima con su reactividad química.

Como complemento a estos estudios mecanísticos, un artículo de revisión publicado en Nature Communications ofrece una visión global de la estructura, función e impacto biológico de las fucosiltransferasas en eucariotas superiores. La revisión integra datos de biología estructural, modelado computacional y análisis evolutivo para explicar cómo las distintas familias de FTs logran su regioselectividad y especificidad de sustrato.

Asimismo, destaca el papel central de estas enzimas en el desarrollo, la inmunidad, la inflamación y el cáncer, y analiza estrategias emergentes para su inhibición con fines terapéuticos.

LA IMPORTANCIA DEL DESCUBRIMIENTO

Estos trabajos revisan la visión tradicional de la catálisis en glicosiltransferasas, demostrando que tanto el sustrato donador como el aceptor participan activamente en el proceso catalítico.

Comprender en detalle cómo funcionan las fucosiltransferasas es clave para el diseño racional de inhibidores, la glicoingeniería y la producción de glicoproteínas recombinantes con perfiles de azúcares controlados, relevantes en el ámbito biomédico y farmacéutico.

Además, los resultados ponen de relieve el liderazgo internacional de Unizar y de las instituciones asociadas en el campo de la glicobiología estructural y la enzimología computacional.