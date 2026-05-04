Descubren un nuevo tipo de contracciones en la placenta: así puede cambiar la forma de vigilar el embarazo

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MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La placenta es fundamental durante el embarazo, y se sabe que la disfunción placentaria es una causa importante de complicaciones gestacionales y muerte fetal. Sin embargo, los métodos de monitorización placentaria son en gran medida indirectos, centrándose en el crecimiento y la actividad fetal.

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Investigadores de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, han utilizado por primera vez la resonancia magnética para describir contracciones aisladas de la placenta y la pared uterina subyacente, pero las características básicas de estas contracciones y cómo distinguirlas de las contracciones uterinas seguían sin estar claras.

En el nuevo estudio, publicado en 'Plos One', los investigadores reclutaron a 36 mujeres embarazadas sanas, con entre 29 y 42 semanas de gestación, para que se sometieran a resonancias magnéticas del útero con una duración de entre 15 y 32 minutos. Posteriormente, se utilizó una red neuronal automatizada para analizar las imágenes de resonancia magnética y realizar un seguimiento de los cambios en el volumen, el área y la forma de la placenta y el útero a lo largo del tiempo.

CONTRACCIONES QUE CAMBIAN LA FORMA DE LA PLACENTA

Las contracciones placentarias se presentaron en al menos el 60% de estos embarazos sanos, con una frecuencia media de aproximadamente 2 por hora y una duración media de 2,4 minutos. En comparación con las contracciones uterinas, las contracciones placentarias tenían mayor probabilidad de modificar la forma de la placenta y duraban más tiempo.

Todas las contracciones, tanto placentarias como uterinas, provocaron un aumento en un parámetro de resonancia magnética relacionado con la sangre desoxigenada en la placenta. Los investigadores descubrieron que los cambios en la forma de la placenta, específicamente su grado de esféricaidad, podrían servir como marcador para distinguir automáticamente las contracciones placentarias de las uterinas.

El estudio se vio limitado por el pequeño tamaño de la muestra y la corta duración de la resonancia magnética, lo que puede no reflejar los patrones de contracción durante períodos más prolongados y no permitió observar ambos tipos de contracciones en todos los participantes.

Los investigadores concluyen que estos hallazgos sientan las bases para futuros estudios de la placenta; por ejemplo, investigar si las contracciones placentarias difieren en embarazos complicados por afecciones como la restricción del crecimiento fetal o la preeclampsia.

"Esta investigación es fundamental para comprender mejor el funcionamiento de la placenta durante el embarazo. Mediante resonancia magnética, hemos caracterizado por primera vez con claridad las contracciones placentarias", señala la doctora Louise Dewick, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nottingham.

"Hemos demostrado que se produjeron en al menos el 60% de nuestras participantes embarazadas sanas, con una frecuencia media de dos por hora y una duración de 2,4 minutos. Este trabajo sienta las bases para futuros estudios sobre las contracciones placentarias y esperamos que nos permita descubrir aún más sobre este órgano complejo pero crucial", señala.

Los avances en la tecnología de resonancia magnética permiten utilizar imágenes para determinar con precisión lo que ocurre en el interior del cuerpo de la mujer durante el embarazo. "Estos nuevos hallazgos se basan en trabajos previos y proporcionan marcadores importantes para una función placentaria saludable, lo que podría conducir a mejores métodos para identificar posibles problemas durante el embarazo", concluye la profesora Penny Gowland, de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Nottingham.